Xbox Game Pass : la nouvelle PDG, Asha Sharma, trouve son prix trop cher...

Le Xbox Game Pass serait-il devenu trop cher ? C’est en tout cas ce que reconnaît en interne Asha Sharma, la nouvelle patronne de la division gaming de Microsoft, dans un mémo interne récupéré par nos confrères de The Verge. Dans ce document, elle admet sans détour que le “Game Pass est devenu trop cher pour les joueurs” et qu’il est désormais nécessaire de repenser “l’équation de valeur” du service. Dans le détail, Asha Sharma insiste sur le fait que le Xbox Game Pass reste central dans la stratégie Xbox, tout en reconnaissant que son modèle actuel n’est pas définitif. À court terme, elle évoque clairement un problème de perception du prix, tandis qu’à plus long terme, Microsoft envisagerait une évolution vers un système plus flexible, encore en phase de réflexion et d’expérimentation.





Cette prise de position intervient après une hausse significative des tarifs, notamment celle du Xbox Game Pass Ultimate, passé à 29,99 dollars par mois l’an dernier, soit une augmentation d’environ 50%. Une décision que Microsoft avait tenté de justifier par l’ajout de contenus et d’avantages sur ses différentes offres, mais qui semble aujourd’hui avoir atteint ses limites auprès d’une partie des abonnés. Parmi les facteurs expliquant cette hausse, l’intégration de la licence Call of Duty dans le catalogue du Game Pass revient régulièrement. Un choix stratégique important, longtemps débattu en interne, certains craignant à l’époque que la présence du jeu dans l’abonnement ne cannibalise les ventes traditionnelles. Finalement ajouté à l’été 2024, le FPS d'Activision aurait contribué à alourdir les coûts du service.





Mais déjà, des doutes émergent sur la viabilité de cette stratégie. Le journaliste Jez Corden a récemment évoqué la possibilité que Call of Duty puisse être retiré du Game Pass dans le courant de l’année, une décision qui, si elle se confirme, pourrait révéler certaines limites du modèle actuel. En interne, Aha Sharma reconnaît d’ailleurs être consciente des discussions en ligne autour du prix du service et promet d’approfondir le sujet avec les équipes Xbox dans les prochains jours. Aucun changement immédiat n’est attendu, mais tout indique que Microsoft se prépare à ajuster son offre dans les semaines à venir, avec en ligne de mire un objectif clair : rendre le Game Pass à nouveau perçu comme une bonne affaire.



