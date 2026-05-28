Call of Duty Modern Warfare 4 : la Corée sont les nouveaux méchants du jeu, tout savoir sur le Kalof de 2026

L'été approche, la canicule est déjà là et du côté d'Activision, il est l'heure de dévoiler le nouvel épisode de Call of Duty, celui qui débarquera à la fin de l'année, comme d'habitude. Mais après un Black Ops 7 qui n’a clairement pas eu l’impact espéré — au point même de pousser Microsoft à revenir sur sa stratégie Game Pass pour la licence — Activision joue cette année une carte beaucoup plus “safe” avec le retour d’Infinity Ward et un Modern Warfare 4 qui semble vouloir remettre la série sur de bons rails, enfin façon de parler. Et à voir les premiers détails donnés sur le site officiel du jeu, on sent surtout qu’Activision veut rassurer tout le monde, aussi bien les fans historiques que les joueurs multi compétitifs, sans oublier les amoureux de la campagne solo et même les joueurs Nintendo. Parce que oui, la grosse surprise, c’est aussi ça, le fait que Call of Duty revienne enfin sur une console Nintendo avec une version Switch 2 prévue dès le lancement le 23 octobre 2026. Une première depuis Ghosts sur Wii U, autant dire une éternité. Infinity Ward travaille dessus avec Digital Legends, même si Activision garde encore les détails techniques pour plus tard.









Mais au-delà du retour sur une console Nintendo, ce qui attire surtout l’attention cette année, c’est le cadre choisi pour la campagne. Call of Duty Modern Warfare 4 abandonne le Moyen-Orient et la Russie qu’on connaît par cœur pour déplacer le conflit vers la Corée, avec une guerre ouverte entre le Nord et le Sud qui finit évidemment par dégénérer à l’échelle mondiale. Et ce choix n’a rien d’innocent, puisque Infinity Ward assume complètement s’être inspiré de l’explosion actuelle de la pop culture coréenne, entre Squid Game, BTS, Parasite ou toute l’influence K-pop de ces dernières années. Le résultat donne du coup un ton radicalement différent. La campagne suivra donc plusieurs personnages, mais le nouveau visage principal sera surtout Park, un jeune soldat sud-coréen propulsé en pleine invasion nord-coréenne à grande échelle. Toute une partie du jeu reposera sur sa vision du conflit, beaucoup plus “terrain” et humaine, pendant que Price continue de mener sa propre guerre dans l’ombre, désormais complètement en marge du système qu’il servait autrefois. Sa traque de Makarov va évidemment l’emmener aux quatre coins du monde, avec des missions qui passeront aussi bien par New York, Paris ou Mumbai que par les lignes de front coréennes. Et pour incarner Park, Activision a choisi l’acteur Young Mazino, notamment connu pour ses rôles dans Beef et The Last of Us, un choix plutôt cohérent vu le ton beaucoup plus dramatique et réaliste que semble vouloir adopter ce nouvel épisode.









Mais là où le studio insiste énormément cette fois-ci, c’est sur le gameplay. Le multi met un énorme focus sur les déplacements, avec quelque chose de beaucoup plus fluide qu’avant. On parle de wall run, de parkour, de glissades, et d’escalade dynamique. Ça reste évidemment plus grounded qu’un FPS futuriste, mais on sent qu’Activision cherche à moderniser la formule sans tomber dans les délires jetpack des anciens Call of Duty. Autre gros changement également : la refonte du système balistique. Infinity Ward promet une disparition quasi complète du “bloom”, cette dispersion aléatoire des tirs que beaucoup détestent dans les FPS modernes. En gros, si votre arme vise quelque chose, la balle ira réellement là où vous regardez. Dit comme ça, ça paraît simple, mais pour les joueurs multi, c’est un vrai changement de philosophie.









Le mode multijoueur proposera 12 maps au lancement avec plusieurs formats différents, mais la vraie nouveauté, c’est surtout “Kill Block”, une arène dynamique dont la configuration change à chaque nouvelle manche avec plus de 500 variantes possibles. Et puis évidemment, il y a DMZ, qui revient encore plus gros. Activision le présente presque comme un jeu à part entière maintenant, à savoir une énorme zone d’extraction évolutive où l'on pourra jouer solo ou en escouade, avec des objectifs dynamiques, des alliances, des trahisons et une progression plus poussée. On sent très clairement que l’éditeur continue de pousser cette formule extraction shooter à fond.









Techniquement aussi, Modern Warfare 4 marque une vraie rupture pour la série, puisque le jeu abandonne définitivement la PS4 et la Xbox One pour se concentrer uniquement sur les machines actuelles et les PC haut de gamme. Et forcément, ça se ressent dans le discours marketing : ray tracing partout, maps plus denses, meilleure physique, destruction plus crédible, éclairage amélioré, combats plus lisibles, Activision vend carrément le jeu comme le Call of Duty “le plus immersif et techniquement avancé” de la licence. Reste maintenant à voir si ça suffira face au monstre qu’est GTA 6 et qui risque de monopoliser toute l’attention cette fin d’année. Mais une chose est sûre, après l’échec critique assez brutal de Black Ops 7, Activision ne pouvait pas se permettre un autre faux pas. Et à première vue, ce Modern Warfare 4 ressemble vraiment au gros épisode “reconquête” pensé pour remettre la série au sommet.



