Steam Deck : augmentation immédiate de 300$ de la console portable, Valve en roue libre totale

Valve vient de choquer Internet en annonçant une hausse brutale des prix de son Steam Deck, avec une augmentation jusqu'à 300$ aux Etats-Unis. Une décision qui intervient dans un contexte tendu pour l’industrie du jeu vidéo de manière générale. Entre inflation des composants, pénuries persistantes de mémoire et hausse des coûts logistiques, le constructeur américain justifie une révision immédiate de sa grille tarifaire, tandis que les joueurs expriment leur colère sur les réseaux sociaux.





Dans le détail, la situation est particulièrement tendue pour le Steam Deck OLED, puisque le modèle 512Go passe désormais de 549 à 789 dollars, soit une hausse de 240 dollars, tandis que la version avec 1To de stockage grimpe de 649 à 949 dollars, soit 300 dollars supplémentaires. En Europe, les hausses sont tout aussi significatives : la version 512 Go passe environ de 569€ à 779€, et la version 1To de 679€ à 919€. Valve explique cette décision par la flambée des coûts liés à la mémoire et au stockage, un problème qui touche actuellement l’ensemble du secteur. Dans un communiqué, la société précise que ces nouveaux prix reflètent « l’état actuel des coûts des composants et des défis logistiques mondiaux ».







Mais cette hausse ne concerne pas uniquement le Steam Deck, et elle intervient alors que Valve prépare également le lancement de son Steam Machine, un nouveau PC de salon dont le prix n’a toujours pas été officialisé. Initialement, la firme avait déjà indiqué en février qu’elle devait revoir sa stratégie tarifaire pour ce produit en raison des mêmes contraintes d’approvisionnement, notamment sur la mémoire et le stockage. Depuis, les spéculations se multiplient, et certains observateurs, comme Linus Tech Tips, estimaient le prix de lancement autour de 700 dollars, mais cette estimation semble aujourd’hui optimiste au regard de l’évolution récente des coûts. Plusieurs analystes du secteur évoquent désormais un positionnement potentiel bien supérieur, pouvant dépasser les 1 000 dollars selon les configurations finales. De son côté, Valve reste prudent et assure vouloir finaliser une tarification cohérente avant toute annonce officielle. Le calendrier de sortie du Steam Machine reste fixé à la première moitié de l’année, mais aucune date précise ni grille tarifaire définitive n’a encore été précisée.



