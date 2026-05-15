Xbox : une manette (toute petite) pensée pour le cloud gaming a fuité, 1ères images

Le mois de juin approche et avec lui la période des années que l'E3 déroulait. Mais depuis quelques années, c'est désormais le Summer Game Fest de Geoff Keighley qui fait foi. Et il semble se passer des choses du côté de Microsoft, avec pour commencer une fuite autour d'une nouvelle manette compacte, visiblement pensée avant tout pour le Xbox Cloud Gaming et les usages nomades. C'est le média brésilien Tecnoblog qui a révélé les premières photos et la fiche technique aussi, montrant du coup un produit assez différent des manettes Xbox traditionnelles, avec un format plus petit, plus léger et probablement conçu pour accompagner l’évolution de la stratégie cloud de Microsoft, qui semble désormais vouloir faire du streaming un pilier central de l’écosystème Xbox.







En regardant de plus près, on s'aperçoit que la disposition générale reste immédiatement reconnaissable, avec les sticks asymétriques typiques de Xbox, les boutons ABXY, les gâchettes et les bumpers classiques, mais l’ensemble paraît clairement plus petit, plus fin et surtout beaucoup plus pensé pour la mobilité. Visuellement, l’appareil rappelle certains contrôleurs compacts déjà populaires sur le marché, comme le HyperX Clutch Tanto ou encore le SN30 Pro de 8BitDo, deux modèles très appréciés par les joueurs mobiles ou les utilisateurs de cloud gaming qui cherchent quelque chose de plus transportable qu’une manette console traditionnelle. Et ce choix de design n’a probablement rien d’un hasard, car que depuis plusieurs années, Microsoft pousse de plus en plus agressivement son écosystème Xbox au-delà des consoles classiques, avec une stratégie où le jeu doit pouvoir fonctionner partout : sur PC, sur smartphone, sur tablette, sur téléviseur connecté ou directement via le cloud. Une manette Xbox classique reste très confortable, mais elle est aussi relativement imposante lorsqu’on veut simplement jouer rapidement sur un téléphone ou glisser un contrôleur dans un sac. Ce nouveau modèle semble justement chercher à répondre à ce problème en proposant quelque chose de plus pratique au quotidien.





Le détail le plus intéressant de cette fuite concerne probablement la connectivité de l’appareil. Selon les documents obtenus par Tecnoblog, cette nouvelle manette ne se contenterait pas du Bluetooth traditionnel, mais intégrerait également une connexion Wi-Fi 6. Et là, tout devient beaucoup plus intéressant, parce qu’une manette équipée du Wi-Fi ouvre la porte à des fonctionnalités totalement différentes d’un contrôleur classique. L’objectif serait probablement de permettre une connexion plus directe aux serveurs du Xbox Cloud Gaming, sans forcément passer entièrement par l’appareil utilisé pour jouer. En théorie, cela pourrait réduire la latence lors du streaming des jeux, ce qui représente aujourd’hui l’un des principaux problèmes du cloud gaming, notamment dans les jeux rapides ou compétitifs. Autrement dit, Microsoft semble chercher à créer un contrôleur spécifiquement optimisé pour le jeu en streaming, capable d’améliorer l’expérience cloud de manière matérielle et pas uniquement logicielle.

Les photos montrent également plusieurs détails intrigants sur la partie supérieure de la manette. On peut notamment apercevoir un port USB-C, les bumpers et gâchettes classiques, une zone qui pourrait servir d’indicateur lumineux, et surtout un bouton encore inconnu dont la fonction reste mystérieuse pour le moment. D’après les premières suppositions, ce bouton pourrait servir soit à l’appairage rapide, soit à basculer entre différents modes de connexion, probablement entre une utilisation Xbox classique et un mode dédié au cloud gaming. La présence d’une zone lumineuse séparée renforce d’ailleurs cette hypothèse, puisqu’elle pourrait permettre d’indiquer visuellement dans quel mode fonctionne la manette.







La fiche technique révèle également plusieurs informations assez intéressantes concernant les composants internes. La manette embarquerait une batterie intégrée de 500 mAh, rechargeable évidemment via USB-C. Cela peut sembler relativement modeste comparé aux grosses batteries présentes dans certaines manettes haut de gamme, mais cela reste cohérent avec un appareil compact pensé avant tout pour des sessions mobiles ou du cloud gaming. Mais surtout, cette nouvelle manette intégrerait une puce Realtek RTL8730E, équipée de deux cœurs ARM Cortex-A7 cadencés à 1,2 GHz. Cela signifie probablement que l’appareil dispose de suffisamment de puissance embarquée pour gérer directement certaines fonctions réseau avancées, notamment la connexion Wi-Fi et potentiellement certaines optimisations liées au cloud gaming.

Les images montrent également que Microsoft préparerait au moins deux versions de la manette, une noire et une blanche. Pour le moment, aucune date de lancement n’a été évoquée, ni pour le Brésil ni pour les autres marchés internationaux, mais le simple fait que ces appareils commencent à apparaître dans des organismes de certification montre généralement qu’une annonce officielle approche. Et honnêtement, difficile de ne pas penser Xbox Showcase prévu dans les prochaines semaines.



