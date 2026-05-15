Marathon : Bungie fait le bilan du lancement et promet du nouveau contenu adapté

Nous sommes deux mois après la sortie de Marathon et Bungie a publié un long message signé du game director du jeu, Joe Ziegler, afin de revenir sur les débuts du titre, les retours de la communauté et surtout les grands changements prévus pour les prochaines saisons. Et pour lui, Marathon a réussi à créer une vraie communauté solide autour de son extraction shooter, mais Bungie reconnaît aussi que le jeu reste encore trop difficile d’accès pour beaucoup de joueurs, parfois frustrant et pas toujours équilibré sur certains aspects importants. Le studio explique notamment que les nouveaux joueurs peuvent rapidement se sentir dépassés, car après un tutoriel assez court, le jeu demande d’assimiler énormément de mécaniques en très peu de temps : la gestion du loot, la survie, les factions, les combats PvP, l’économie, l’équipement ou encore les systèmes de progression. Et dans un environnement où les autres joueurs peuvent à tout moment vous tuer et récupérer votre matériel, la courbe d’apprentissage devient parfois extrêmement brutale, surtout pour ceux qui jouent en solo ou de manière occasionnelle.









Bungie reconnaît également que certaines stratégies dominent beaucoup trop actuellement dans le endgame. Le studio cite notamment les rushs agressifs dès le spawn, les snipers, les grenades ou encore certains équipements défensifs qui rendent les affrontements parfois chaotiques et très stressants. Du coup, certaines parties peuvent rapidement devenir prévisibles et donner l’impression que les joueurs les plus expérimentés écrasent totalement les autres. Mais plutôt que de revoir entièrement la formule, Bungie veut désormais faire évoluer le jeu progressivement au fil des saisons. La Saison 2 introduira déjà plusieurs nouveautés importantes. Le mode "Duos" va faire son retour sous la forme d’une file rotative, tandis que la taille maximale du coffre des joueurs sera augmentée et que la progression des factions deviendra plus rapide. Bungie ajoutera également une nouvelle zone appelée 'Night Marsh', un nouveau Runner nommé Sentinel ainsi qu’un système inédit baptisé 'Cradle', qui servira à modifier la progression et la personnalisation des personnages.









Le studio prévoit aussi plusieurs expérimentations autour de nouveaux modes de jeu. L’un d’eux mettra davantage l’accent sur le PvE avec seulement une légère présence du PvP, tandis qu’un second sera entièrement coopératif et demandera aux joueurs de remplir des objectifs ensemble sur plusieurs parties. Bungie explique vouloir proposer des expériences plus détendues pour les joueurs qui n’ont pas forcément envie d’être constamment sous pression dans des matchs ultra compétitifs. Et ce n’est visiblement qu’un début, puisque le studio tease déjà plusieurs évolutions importantes pour les saisons suivantes, avec de nouvelles zones plus “alien” et psychologiques, de nouveaux ennemis, des armes inédites, des systèmes d’extraction plus complexes et une évolution globale du gameplay PvPvE.







ROADMAP et SAISON 3





Bungie détaille même rapidement sa feuille de route, et la Saison 3 doit notamment apporter une énorme refonte de l’expérience des nouveaux joueurs, tandis que la Saison 4 se concentrera davantage sur la profondeur de la boucle extraction/survie. La Saison 5, elle, devrait chercher à réunir toutes les différentes façons de jouer dans un écosystème PvPvE beaucoup plus ambitieux. La preuve que Bungie croit dur comme fer à son jeu et semble décidé à le supporter pendant de nombreuses années. Malgré les critiques reçues depuis le lancement, le studio semble convaincu que le jeu possède déjà une base solide et veut maintenant transformer progressivement cette fondation en une expérience de survie beaucoup plus riche, plus accessible et capable de s’adapter à différents profils de joueurs.



