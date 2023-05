Marathon : c'est le nouveau FPS extraction de Bungie (Halo, Destiny), vidéo et détails

Parmi les trailers qui ont été diffusés lors du PlayStation Showcase du 24 mai 2023, il y avait un certain Marathon, nouvelle licence signé des studios Bungie, bien connus pour des sagas telles que Halo et Destiny, qui continue d'ailleurs d'être alimenté. Le studio, devenu un vrai spécialiste des jeux Games as a Service, et qui est devenu le consultant favori de Sony Interactive Entertainment pour les jeux de tirs en ligne, annonce donc ce Marathon, un jeu de tir par extraction, un genre qui se popularise. On ne sait pas grand-chose du projet à ce stade, si ce n'est qu'il est passé en full production dans les locaux de Bungie pour une sortie prévue sur PC, PS5 et Xbox Series, avec une volonté cross-play et sauvegarde multi-support. Le trailer d'annonce ne révèle rien non plus, si ce n'est son intention graphique avec des images full CGI et une présentation des personnages qu'on appelle dans le jeu des "Coureurs". Ce sont des mercenaires cybernétiques conçus pour survivre à l'environnement hostile de la planète de Tau Ceti.

Marathon est donc orienté multijoueur PvP et si aucune campagne solo n'est prévu, Bungie s'efforcera de développer le lore pour donner un semblant d'intérêt scénaristique, comme ce fut le cas avec Destiny. Il sera néanmoins possible de lancer le jeu, soit en solo, soit en groupe de trois à la recherche de mystérieux artéfacts, mais aussi de butin, de nouvelles armes et d'équipement qu'ils pourront ajouter à leur collection. Du déja-vu dans Destiny ? Ah bah on ne peut pas réinventer l'eau chaude à chaque fois...