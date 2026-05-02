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Fatal Fury City of the Wolves : Mr Karaté version Robert Garcia est le dernier perso DLC du jeu !

Fatal Fury City of the Wolves : Mr Karaté version Robert Garcia est le dernier perso DLC du jeu !

SNK a profité de l'EVO Japan 2026 qui se tient actuellement à Tokyo pour révéler l'identité du tout dernier personnage DLC du Season Pass 2 de Fatal Fury City of the Wolves et qui arrivera ce mois-ci, en mai. Il s'agit de Mr Karaté comme prévu puisqu'il avait été teasé en amont, mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il ne s'agit ni de Takuma Sakazaki ni de son fils derrière le masque, mais de Robert Garcia ! Une première pour l'élève du Kyokugenryu Karate qui prend la relève, mais pour une raison encore inconnue. On rappelle en effet que dans le premier Art of Fighting, Takuma apparaîssait sous le masque de Mr. Karate parce qu’il était forcé de travailler pour l'organisation criminelle de Mr. Big et de Geese Howard, et que sous la pression, il avait affronté son propre fils. Robert Garcia a-t-il enfilé le masque de Mr Karaté car également contraint, ou s'agit-il d'une décision qui lui appartient ? Il faudra attendre que SNK nous le révèle dans une prochaine vidéo sans doute.



Fatal Fury City of the Wolves


Fatal Fury City of the Wolves

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le samedi 2 mai 2026
8:00


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Fatal Fury City of the Wolves

Jeu : Baston
Editeur : SNK
Développeur : SNK
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025

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