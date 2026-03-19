Fatal Fury City of the Wolves : Blue Mary entre dans la danse et chope toujours autant

SNK a dévoilé le premier trailer concernant Blue Mary, qui n'est autre que le troisième personnage DLC de la Saison 2 de Fatal Fury City of the Wolves, avec une disponibilité fixée au 26 mars 2026. Figure bien installée de la série, et initialement apparue dans Fatal Fury 3, Blue Mary débarque toujours avec son style de combat basé sur le Commando Sambo, qui mélange projections rapides, pression rapprochée et techniques de soumission. Dans le jeu, elle conserve cette identité orientée corps-à-corps tout en s’intégrant au rythme plus nerveux de Fatal Fury City of the Wolves. Evidemment, Blue Mary bénéficiera de deux arcs distincts, avec d’un côté un mode 'Arcade' qui s’inscrit dans la continuité des intrigues liées à Geese Howard et à son héritage, dans le cadre du tournoi King of Fighters organisé par le mystérieux Stroheim, et de l’autre le mode 'Episodes of South Town', qui adopte une structure plus proche d’une enquête, centrée sur la disparition d’un personnage et impliquant notamment Kevin Rian. Intéressant...









On rappelle que la feuille de route de cette Saison 2 de Fatal Fury City of the Wolves prévoit un total de six combattants déployés à un rythme mensuel, sachant que Kim Jae Hoon et Nightmare Geese sont déjà disponibles, tandis le prochain n'est autre que Wolfgang Krauser et que deux autres restent encore non annoncés, ce qui laisse une marge de spéculation sur la suite du contenu. Après, c'est déjà cramé que c'est Kenshiro et Mr Karaté version Ryo Sazasaki.





















