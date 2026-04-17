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Fatal Fury City of the Wolves : Wolfgang Krauser impose son charisme avec autorité, voici son trailer de gameplay

Fatal Fury City of the Wolves : Wolfgang Krauser impose son charisme avec autorité, voici son trailer de gameplay

Le jour même de l'annonce du retour de la NEOGEO sous sa forme AES+, SNK nous dévoile le premier trailer de gameplay pour Wolfgang Krauser, qui fait son grand retour dans Fatal Fury City of the Wolves, en tant que personnage DLC. Cela faisait 18 ans que le big boss de Fatal Fury 2 et son stage suprême n'était pas revenu officiellement dans un jeu SNK, ce qui donne à cette annonce un petit parfum d’événement pour les habitués. Longtemps resté dans les archives de l’éditeur, Krauser revient aujourd’hui sous une forme remise au goût du jour, avec un design légèrement retravaillé, avec notamment une armure modernisée, une cicatrice bien plis visible, et une allure plus âgée. Sur le plan du gameplay, Wolfgang Krauser reste fidèle à lui-même, avec ses coups emblématiques bien présents, comme les iconiques Blitz Ball, Leg Tomahawk et Kaiser Wave qu'on pourra déclencher en furie ultime.



Mais ce n'est pas tout, Krauser revient aussi avec son thème musical revisité, repris du Dies Irae de Mozart. On est en revanche un peu déçu du stage qui a décidé d'inverser les angles de caméra, puisqu'on voit le public en arrière-plan et pas la scène musicale. On chipote, mais c'est important hein... Wolfgang Krauser sera disponible le 24 avril 2026, tandis que Kenshiro arrivera en juin. Il reste un personnage mystérieux pour le mois de mai, mais on peut vous spoiler son identité : il s'agira de Ryo Sakazaki avec le masque de Mr Karate.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 17 avril 2026
15:26


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Fatal Fury City of the Wolves

Jeu : Baston
Editeur : SNK
Développeur : SNK
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025

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