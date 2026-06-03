Silent Hill Townfall : nouvelle vidéo oppressante dans la brume de l'Ecosse

Konami et le studio écossais Screen Burn Interactive ont profité du State of Play pour confirmer la date de sortie de Silent Hill Townfall, et c'est le 24 septembre 2026 qu'il sortira sur PC et PlayStation 5 et PC. A cette occasion, on a eu droit à un nouveau trailer qui dévoile davantage d'éléments sur son intrigue, ses personnages et ses mécaniques de jeu. On rappelle que cette nouvelle aventure prend place sur l'île isolée de Saint-Amelia, au large de l'Écosse, où le protagoniste Simon est rappelé dans des circonstances mystérieuses par une infirmière nommée Zoe. La vidéo introduit justement ce personnage, une soignante travaillant dans une clinique locale qui contacte Simon alors même qu'elle semble ne pas le reconnaître. Cette contradiction constitue justement l'un des nombreux mystères qui entourent Saint-Amelia et l'histoire du jeu.









Comme le veut la tradition avec la série, Silent Hill Townfall reposera largement sur des énigmes intégrées directement au récit. Les casse-tête ne serviront pas uniquement à progresser dans l'aventure mais permettront aussi de comprendre les événements, les habitants de l'île et la situation dans laquelle se retrouve Simon. La vidéo offre également un premier aperçu d'une nouvelle créature qui traque Simon dans les ténèbres de l'Autre Monde, et ce qu'il faut retenir, c'est que face à certaines menaces, le combat sera possible, mais d'autres imposeront une approche basée sur la discrétion et la fuite. Le joueur devra notamment utiliser la CRTV, un appareil électronique qui permet d'observer son environnement, d'éviter aussi d'être repéré et de survivre à des poursuites particulièrement éprouvantes.









Sur PS5, le studio Screen Burn Interactive promet une exploitation poussée des fonctionnalités de la DualSense. Les gâchettes adaptatives reproduiront les sensations liées à l'utilisation des armes, tandis que le retour haptique retranscrira notamment les vibrations provoquées par l'approche des créatures. Certaines séquences utiliseront également les commandes par mouvements, par exemple pour orienter la CRTV afin de capter un signal faible. De quoi nous immerger davantage et de nous faire peur aussi. La sortie de Silent Hill Townfall est attendue pour le 24 septembre 2026 sur PC et PS5.











