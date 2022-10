Silent Hill Townfall : le jeu d'Annapurna Interactive annoncé, un 1er trailer cryptique

Comme l'indiquaient un certain nombre de rumeurs ces derniers mois, Annapurna Interactive éditera bel et bien un jeu Silent Hill. L'annonce a eu lieu ce soir dans le cadre du Silent Hill Transmission, sachant que c'est No Code (Observation, Stories Untold) qui est en charge du projet. Un premier trailer a été dévoilé pour l'occasion, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est cryptique. Compte tenu qu'aucune séquence de gameplay n'a été montrée, le flou est absolument total. À noter que Jon McKellan, le directeur artistique du studio afin de clamer son amour pour Silent Hill. "Nous avons ajouté des nouveaux éléments tout en respectant l'original", a-t-il notamment souligné.



Tout porte à croire que la narration occupera une place importante dans le jeu, No Code étant réputé dans ce domaine. Reste maintenant à savoir à quel genre appartiendra ce Silent Hill. Bien évidemment, aucun support n'a été précisé. Pareil pour la date de sortie.