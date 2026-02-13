Silent Hill Townfall : un épisode en vue FPS et se déroulant en Ecosse, voici du gameplay

La brume se lève enfin sur Silent Hill Townfall, enfin présenté lors du dernier State of Play après quasiment 4 ans de silence-radio, mais cette fois-ci, on a eu droit à une premier vrai trailer avec du gameplay au passage. L'occasion de confirmer son orientation, à savoir une expérience d’horreur psychologique en vue à la première personne, avec un nouveau protagoniste et un décor inédit, loin de la ville américaine que les fans connaissent si bien. Développé par Screen Burn Interactive et co-édité avec Annapurna Interactive, Silent Hill Townfall nous emmène cette fois en Écosse, sur l’île isolée de St. Amelia. Un cadre froid, brumeux, presque figé dans le temps, qui semble parfaitement taillé pour accueillir les tourments psychologiques propres à la série.









Le joueur va incarner Simon Ordell, un marin vraisemblabement et rappelé sur l’île pour « remettre les choses en ordre ». À son arrivée, la ville paraît abandonnée, noyée dans un brouillard épais, mais quelque chose indique très vite qu’elle n’est pas réellement vide. Simon ne dispose que de peu d’éléments : ses vêtements, une poche de perfusion, un bracelet médical à son nom… et un étrange petit téléviseur portable, le CRTV, capable de capter des interférences inquiétantes. La progression se fera intégralement à la première personne, avec des notions d'exploration et de survie, avec des ressources limitées et des affrontements décrits comme nerveux et brutaux. Le CRTV jouera un rôle central, puisqu'il servira à détecter des signaux parasites liés aux phénomènes surnaturels. Si l’accent est mis sur l’atmosphère et la narration, le jeu ne se limitera pas à une simple promenade horrifique. Simon pourra se défendre, notamment avec des armes de mêlée ou un revolver, face à des créatures pour le moins dérangeantes. La bande-annonce laisse entrevoir des figures marquantes, comme une entité à tête de hache ou encore un homme à la peau marquée capable d’ouvrir son abdomen pour libérer du matériel médical.



La sortie de Silent Hill Townfall est attendue pour courant 2026 sur PS5 et PC, pas de version Xbox malheureusement.



















