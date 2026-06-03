Until Dawn 2 en 2027 : nouvelle histoire, nouveau décor, nouveau studio, tout savoir

Qu'on le veuille ou non, Until Dawn est une oeuvre qui aura marqué son époque et le jeu survival horror narratif. Plus de dix ans après le premier épisode, le jeu est de retour avec une suite inédite développée par le studio Firesprite Games. Ce ne sont plus les développeurs de Supermassive qui sont donc dessus, ces derniers étant occupés sur leur nouvelle série. Annoncé lors du State of Play du 2 juin 2026, Until Dawn 2 abandonne les montagnes enneigées du jeu original pour entraîner les joueurs sur l'île tropicale d'Akashima, dans une aventure horrifique indépendante, mais qui conserve les fondamentaux de la série, c'est-à-dire des choix difficiles à prendre, des conséquences imprévisibles et la possibilité de sauver ou condamner l'ensemble du casting.









Cette fois-ci, l'histoire suit l'équipe de Dead True, une émission spécialisée dans les phénomènes paranormaux dont les enquêtes sont habituellement mises en scène pour divertir leur audience. Après avoir signé un contrat avec une grande chaîne de télévision, les membres de l'émission sont envoyés sur une île abandonnée pour tourner leur premier épisode doté d'un véritable budget. Ce qui devait être une simple opération de communication tourne rapidement au cauchemar lorsqu'ils découvrent que les horreurs qui hantent l'île sont bien réelles. Sous ses airs de paradis tropical se cachent en effet de sombres secrets remontant à plusieurs siècles. Très vite, la quête de popularité laisse place à une lutte désespérée pour survivre jusqu'à l'aube. Comme dans le jeu de 2015, chaque décision prise par le joueur influencera directement le destin des personnages, avec de multiples embranchements narratifs et des conséquences parfois irréversibles.





Le studio Firesprite promet également un système relationnel plus important que jamais. En fait, on apprend que les liens entre les membres de l'équipe influenceront certaines scènes et pourront débloquer ou fermer des pans entiers du récit. Même les interactions les plus anodines pourront déclencher un nouvel effet papillon et modifier profondément le déroulement de l'aventure. Le reveal trailer a également confirmé le retour du mystérieux Dr Hill, toujours interprété par l'acteur Peter Stormare. Pour le reste du casting, Sony n'a encore révélé aucun personnage issu du premier jeu.



