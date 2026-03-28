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Fatal Fury City of the Wolves : SNK confirme l'arrivée de Ken le Survivant dans le roster, 1er trailer

Fatal Fury City of the Wolves : SNK confirme l'arrivée de Ken le Survivant dans le roster, 1er trailer

Teasé avec des gros sabots depuis janvier dernier, la présence de Kenshiro (Ken le survivant) dans Fatal Fury City of the Wolves a été confirmé par SNK aujourd'hui même. C'est en effet à l'occasion de AnimeJapan 2026 qui a eu lieu ce week-end à Osaka au Japon que le personnage a été révélé à travers une première vidéo. Et le timing, évidemment, n’a rien d’un hasard : ce crossover arrive pile au moment où la licence revient sur le devant de la scène avec un nouvel anime diffusé dès avril 2026 sur TOKYO MX et BS11, une version modernisée qui remet au goût du jour l’univers post-apo imaginé par Buronson et Tetsuo Hara, et qui sert clairement de rampe de lancement à toute une série d’initiatives autour de la franchise.



En revanche, pas d'image de gameplay pour le moment, mais on peut enfin voir ce fameux Ken le Survivant modélisé avec le moteur du jeu. On apprend aussi que c'est en Juin 2026 qu'il sera accessible, sachant qu'avant, on doit avoir Wolfgang Krauser et l'autre perso mystère. Pour beaucoup, il s'agit de Ryo Sakazaki en Mr Karate. Côté gameplay, on a évidemment beaucoup de questions à se poser, surtout que Kenshiro, c’est un style de combat lourd, précis, basé sur le Hokuto Shinken. La vraie inconnue, c’est donc de voir comment tout ça va s’intégrer dans le rythme beaucoup plus nerveux du dernier Fatal Fury, notamment avec ses mécaniques modernes, parce que sur le papier, ça peut soit créer un perso hyper satisfaisant à jouer, soit complètement déséquilibrer la meta. Réponse bientôt.

Fatal Fury City of the Wolves

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le samedi 28 mars 2026
10:47


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Fatal Fury City of the Wolves

Jeu : Baston
Editeur : SNK
Développeur : SNK
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025
24 Avr 2025

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