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Konami enchaîne les succès : Silent Hill f dépasse les 2 millions de ventes

Konami enchaîne les succès : Silent Hill f dépasse les 2 millions de ventes

La licence Silent Hill est clairement en train de vivre une énorme renaissance, et les derniers chiffres communiqués par Konami montrent à quel point le retour de la série fonctionne aujourd’hui à l’échelle mondiale. Le gros succès du moment, c’est évidemment Silent Hill f, qui vient officiellement de dépasser les 2 millions d’unités vendues dans le monde depuis sa sortie en septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Et honnêtement, ce résultat n’est pas vraiment surprenant quand on voit l’impact qu’a eu le jeu auprès des fans de survival horror. Parce que contrairement aux précédents épisodes, Silent Hill f a totalement déplacé l’action au Japon, avec une approche beaucoup plus centrée sur l’horreur psychologique, le malaise visuel et cette espèce de mélange permanent entre beauté et terreur qui a énormément marqué les joueurs.

Silent Hill f

Le jeu suit Hinako Shimizu, une lycéenne coincée dans la ville brumeuse d’Ebisugaoka, progressivement transformée par des phénomènes cauchemardesques, dans une aventure qui mise beaucoup plus sur l’ambiance oppressante et le symbolisme que sur le simple jumpscare. Et surtout, Konami a réussi à s’entourer de très gros noms pour ce projet, étant donné que le scénario a été écrit par Ryukishi07, connu notamment pour ses œuvres dans le visual novel horrifique, tandis que le design des monstres et des personnages a été confié à kera. Sans oublier évidemment le retour de Akira Yamaoka sur la bande-son, accompagné cette fois de Kensuke Inage. Et visiblement, cette formule fonctionne, puisque le jeu a déjà récupéré plusieurs récompenses majeures, notamment lors des Famitsu Dengeki Game Awards 2025 où il a remporté le prix du GOTY voté par les joueurs, mais aussi différentes nominations internationales aux Golden Joystick Awards et aux Game Awards.

Silent Hill f

Mais ce qui est encore plus impressionnant, c’est que le remake de Silent Hill 2 continue lui aussi d’exploser les compteurs. Le remake du jeu culte vient désormais de dépasser les 6 millions de joueurs au total, en comptabilisant les ventes physiques, numériques ainsi que les joueurs passés par les abonnements. Là aussi, le succès paraît logique tant le remake avait été salué à sa sortie pour son énorme refonte technique, ses graphismes modernisés, sa direction sonore retravaillée et son nouveau système de combat beaucoup plus dynamique. Et finalement, ce qui ressort surtout de toute cette communication, c’est que Konami semble avoir enfin trouvé la bonne formule pour relancer Silent Hill après des années extrêmement compliquées pour la licence.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 13 mai 2026
10:44


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Silent Hill f

Jeu : Survival Horror
Editeur : Konami
Développeur : NeoBards Entertainment
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025

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