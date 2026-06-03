CONTROL Resonant : nouvelle vidéo et date de sortie pour septembre, on va souffrir

Remedy Entertainment a lui aussi profité du State of Play pour confirmer la date de sortie de son Control Resonant, qui comme beaucoup d'autres titres, sortira en septembre, le 24 très précisement. De quoi se dire qu'il risque d'y avoir des morts tant il y a des AAA qui sortent toutes les semaines, et que le porte-feuille des joueurs n'est pas extensibles. Pour cette suite de Control, les développeurs tentent une approche vraiment différente, avec pour commencer un changement de protagoniste. Cette fois, le joueur incarne Dylan Faden, le frère de Jesse, au cœur d’un Manhattan déformé par une mystérieuse résonance paranormale. La ville est envahie par des anomalies, des créatures hostiles et des réalités instables qui transforment l’environnement en permanence. Longtemps présenté comme une menace dans le premier épisode, Dylan tente désormais de reconstruire son identité après des années de captivité, de possession par le Hiss et un long coma. Jesse reste un personnage important de l’histoire, mais c’est le parcours de son frère qui sert cette fois de moteur narratif.







Sur le plan du gameplay, Dylan dispose de pouvoirs paranormaux, mais surtout d’une arme métamorphe appelée l’Aberration. C'est par son biais que cette suite se différencie de son aîné, puisqu'on va se rapprocher d'un beat'em all, avec des combats rapprochés, ce qui n'était pas le cas dans le premier épisode. La vidéo du State of Play a également confirmé que Remedy conserve son goût pour les univers étranges et les architectures impossibles. Les environnements semblent encore plus ouverts et variés que ceux de l’Oldest House, mais conserve l’ambiance surnaturelle si caractéristique de la série. Dans tous les cas, avec cette annonce du 24 septembre, Control Resonant rejoint la liste déjà très chargée des sorties de septembre 2026, aux côtés de titres comme Silent Hill Townfall, Onimusha Way of the Sword ou encore Marvel's Wolverine. 'Bon chance' comme on dit.