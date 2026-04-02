Control 2 Resonant : Remedy explique l'approche totalement différente de son gameplay

2026 marquera le retour de Remedy sur le devant de la scène avec Control 2 Resonant, la suite du premier épisode qui propose cependant une approche totalement différente de son gameplay. Si le studio s'est toujours fait remarquer avec ses séquences de shoot et ses ambiances marquées, il tente cette fois-ci le jeu d'action au combat rapproché, proche des beat'em all à la Devil May Cry. Et fort de la plus grande équipe dédiée à ce domaine de son histoire, le développeur ambitionne de faire évoluer sa formule en profondeur, en intégrant davantage de mécaniques issues du RPG, sans renier son ADN narratif. C'est du moins ce qui est expliqué dans cette grosse vidéo explicative de plus de 7 minutes, sachant qu'on apprend que depuis le premier Control, Remedy explorait déjà cette hybridation. L’objectif, selon les développeurs, était d'imaginer ce que pourrait être un RPG “à la sauce Remedy”.





L’une des évolutions majeures apportées avec Control 2 Resonant concerne la gestion des combats. Là où le premier opus contraignait le joueur à affronter les ennemis via des arènes fermées, cette suite adopte une approche plus ouverte, avec des environnements extérieurs. En fait, le joueur est encouragé à exploiter la verticalité et la mobilité des niveaux, en enchaînant attaques au sol, déplacements rapides vers des points en hauteur, puis frappes aériennes. Et forcément, si le personnage principal est capable de faire ça, les ennemis aussi. Les factions adverses, notamment le Hiss et le Mold, bénéficient elles aussi d’une refonte en profondeur. Par ailleurs, ces derniers sont désormais influencés par le “monde réel”, devenant plus agressifs et imprévisibles, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité aux affrontements.





Autre innovation notable : l’évolution du système d’armes. Contrairement au gun du premier épisode, l’arme baptisée “Aberrant” dans Control 2 Resonant n’apparaît que lors de son utilisation. Elle est capable de changer de forme selon les besoins et les choix du joueur, et dès le départ, le joueur sélectionne une première forme, qui évoluera derrière. Cette modularité a été un vrai défi technique pour les équipes de Remedy, notamment en termes d’animation, certaines formes n’apparaissant que brièvement à l’écran. Un défi que les développeurs disent avoir relevé en travaillant sur des transitions et des effets visuels adaptés. Le studio affirme également avoir pris en compte les retours des joueurs du premier opus, et parmi les nouveautés les plus attendues figure l’ajout de slots de sauvegarde, permettant de mener plusieurs parties en parallèle et d’expérimenter différentes approches.





Le jeu proposera aussi des activités de fin de partie, dont le retour du mode SHÜM, une borne d’arcade déjà présente dans le premier Control, qui proposera des défis exigeants accompagnés de classements en ligne. Ceci étant dit, Remedy insiste sur le fait que la narration reste au cœur de l’expérience. Le studio cherche toutefois à mieux équilibrer ses priorités, en accordant une attention accrue à la qualité des interactions à chaque étape du jeu et de la progression du joueur. On espère pourvoir tester ça prochainement, puisque Control 2 Resonant est toujours attendu pour cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.



