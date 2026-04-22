Directive 8020 : un trailer de 60 sec chrono pour tout comprendre du prochain Supermassive Games

À quelques semaines de sa sortie, Directive 8020 refait surface avec un nouveau trailer, certes court, mais qui résume bien ce qui nous attend dans ce nouveau jeu narratif à embranchements, développé par le studio derrière Until Dawn. C'est en effet Supermassive Games qui est aux commandes de ce thriller interactif qui va se dérouler dans l'espace. Fini les forêts et les camps de vacances de Until Dawn et The Quarry, on va se retrouver à bord du vaisseau-colonie Cassiopeia, en mission vers Tau Ceti f, et évidemment, tout dérape rapidement après un crash. On va donc se retrouve dans un huis clos avec une menace particulièrement efficace : un organisme extraterrestre capable d’imiter parfaitement ses victimes.





Ce qui va distinguer Directive 8020 des autres titres du même genre (et du mêle studio), c’est sa volonté de jouer frontalement avec la méfiance du joueur. Ici, la question n’est plus seulement “que choisir ?”, mais “à qui faire confiance ?”. Chaque personnage peut potentiellement être une menace, et le jeu exploite cette incertitude jusque dans ses mécaniques. Le système de choix évolue d'ailleurs et pour la première fois, les conséquences des décisions peuvent être revisitées via des “Turning Points”, ce qui va permettre de revenir en arrière. Il y aura aussi un mode Survie plus punitif, pour assumer pleinement ses erreurs. Malgré ces ajouts plus “gameplay”, Supermassive ne renonce pas à son ADN cinématographique et Directive 8020 sera toujours une aventure portée par une mise en scène très dirigée et un casting notable, avec Lashana Lynch dans le rôle de Brianna Young, pilote du Cassiopeia.









Autre élément conservé des anciens jeux du studio : le jeu en groupe. Le mode “Movie Night” permet toujours de jouer jusqu’à cinq en local, chacun incarnant un personnage et participant aux décisions. Une manière efficace de transformer l’expérience en une belle soirée interactive avec les copains de passage à la maoson. Sinon, sachez qu'un mode multijoueur en ligne est également prévu après le lancement, signe que Supermassive veut prolonger la dimension sociale de ses jeux au-delà du canapé. Sortie fixée au 12 mai 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.



