Directive 8020 : Lashana Lynch en flippe totale dans le nouveau jeu d'horreur de Supermassive

Directive 8020, le prochain jeu narratif à embranchements des studios Supermassive, et qui n'est autre que le premier épisode de la Saison 2 de The Dark Pictures. On savait déjà qu'on allait se retrouver dans un environnement différent, puisque c'est dans l'espace que l'horreur va avoir lieu, mais ce nouveau trailer a surtout pu poser une date de sortie. C'est donc le 2 octobre prochain que le jeu débarquera sur PC, PS5 et Xbox Series, et c'est à cette date qu'on découvrira cette histoire qui va nous emmener dans les confins de la galaxie. Tout va se jouer sur la planète Tau Cefi, située à douze années-lumière de la Terre, et principalement dans

Le State of Play du 12 février 2025 a aussi permis d'avoir des nouvelles dele vaisseau colonial Cassiopeia où un organisme extraterrestre capable d’imiter sa proie veut éliminer tout l'équipage.

Le joueur va pouvoir prendre le contrôle de 5 personnages dans le jeu, tous membres de l'équipage, mais c'est évidemment Lashana Lynch qui est mise en avant (The Marvels, Dr Strange 2, No Time to Die et Bob Marley), et à l'instar des précédents jeux du studio, chaque décision peut prendre une tournure dramatique. Directive 8020 va cependant tenter de proposer des nouvelles choses, avec l'utilisation d'une lampe-torche pour éclairer son chemin, un scanner afin de détecter les appareils électroniques et d’activer les systèmes à distance pour distraire les ennemis et contourner les obstacles. Il y aura aussi un appareil de communication, qui va permettre de communiquer en toute discrétion avec les autres co-équipiers, et enfin une cale pour forcer les portes, mais aussi étourdir temporairement les ennemis. Pour le reste, on restera en terrain connu avec des embranchements narratifs, des choix impossibles et pas mal de QTE.