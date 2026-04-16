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Street Fighter : 2è trailer du film avec du kitsch assumé et du fan-service aussi

Street Fighter : 2è trailer du film avec du kitsch assumé et du fan-service aussi

Après des années d’adaptations complètement ratées, Street Fighter va une nouvelle tenter sa chance au cinéma avec un nouveau film qui vient de dévoiler sa deuxième bande-annonce. Produit par Paramount, Legendary et Capcom, le film mise surtout sur une chose, à savoir remettre les personnages iconiques du jeu au centre de cettte adaptation et les faire s’affronter dans un vrai tournoi façon jeu vidéo. On retrouve donc Ken et Ryu au cœur de l’histoire, avec un duo assez contrasté, l’un plus fêtard et instable, l’autre plus sombre et en perte de repères. À côté de ça, Chun-Li joue un peu le rôle de rassembleuse, en recrutant différents combattants pour organiser le tournoi, avec évidemment Mr. Bison en toile de fond.

Visuellement, ça assume complètement le côté “adaptation live action de jeu vidéo”, avec des costumes très marqués, pour ne pas dire très Japan Expo, des acteurs qui en font parfois beaucoup, et une mise en scène qui n'a pas l'air de faire du grand cinéma. Il y a aussi pas mal de références directes aux jeux, parfois un peu appuyées, mais globalement le film ne cache pas ce qu’il veut être : un gros film d’action rempli de clins d’œil pour les fans. Sortie prévue le 14 octobre prochain en France.

 


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 16 avril 2026
16:22


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