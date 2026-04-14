Zelda : le film live-action a terminé son tournage en Nouvelle-Zélande

Après six mois de tournage, l’adaptation live-action de The Legend of Zelda est dans la boite comme on dit, puisque le film vient de terminer officiellement son tournage. Une annonce confirmée lors du CinemaCon 2026 où Sony Pictures a précisé que le film est désormais passé en phase de post-production, ce qui veut dire que les équipes vont s'occuper des effets visuels, des ajustements techniques et possiblement quelques reshoots si besoin. On rappelle que le film est réalisé par Wes Ball connu notamment pour son travail sur la trilogie Labyrinthe et le film La Planète des singes Le Nouveau Royaume. Côté casting, on va retrouver Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Link, tandis que c'est Bo Bragason qui endosse le rôle de la princesse Zelda. On rappelle que si Sony Pictures produit le film, Nintendo a un vrai rôle de superviseur et suit de près cette adaptation qui marque une prise de risque, puisqu'il s'agit du premier film en prises de vues réelles.







A noter que le tournage a notamment été effectué en Nouvelle-Zélande dans des décors naturels, dont certains lieux ont été utilisés sur la trilogue Le Seigneur des Anneaux. Peu d’informations ont filtré sur l’intrigue ou le reste du casting, tout restant volontairement gardé secret, ce qui alimente les spéculations autour de ce projet que beaucoup attendent de pied ferme. Les rumeur annoncent sinon un premier teaser qui pourrait arriver dans les prochains mois, potentiellement cet été, tandis que la sortie est toujours fixée au 7 mai 2027. Dans tous les cas, Nintendo est en train de renforcer sa position au cinéma, notamment après les deux succès commerciaux de Super Mario Bros et Super Mario Galaxy Movie au box-office.







