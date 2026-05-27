The Witcher 3 Songs of the Past : un DLC surprise pour faire revenir Geralt de Riv une dernière fois

Les rumeurs disaient encore vrai : Geralt de Riv va reprendre le chemind e la gloire avec l'annonce officielle de The Witcher 3 Songs of the Past, nouveau et prochain DLC prévu pour 2027. Franchement, peu de gens s’attendaient encore à revoir Geralt dans The Witcher 3, et pourtant... Après Hearts of Stone et surtout Blood and Wine, qui ressemblait clairement à une conclusion définitive pour le personnage, on pensait que CD Projekt RED avait définitivement tourné la page pour laisser toute la place à Ciri et à The Witcher 4. Et pourtant, le studio polonais vient officiellement d’annoncer une toute nouvelle extension pour The Witcher 3, intitulé "Songs of the Past" et prévue pour 2027. Alors oui, l’annonce a un peu perdu son effet de surprise, parce que les informations avaient déjà commencé à fuiter avant la révélation officielle, mais ça reste quand même un énorme morceau pour les fans de la série.









Pour l’instant, CD Projekt RED reste très discret sur le contenu réel de l’extension. On ne sait encore presque rien sur l’histoire, les nouvelles régions ou les personnages qui accompagneront cette aventure, et le studio s’est contenté d’un premier visuel pour officialiser le projet. Mais forcément, le simple fait d’annoncer un nouveau chapitre pour The Witcher 3 suffit déjà à relancer toute la machine autour du jeu. Par contre, on a appris que c'est un autre studio qui est aux commandes, Fool’s Theory, un studio composé par des anciens de CD Projekt Red. Un nom que les fans de RPG connaissent déjà bien puisque c’est aussi le studio chargé du remake du premier The Witcher sous Unreal Engine 5.





Sinon, en parallèle, le studio a aussi annoncé que pour faire tourner cette extension, il va falloir avoir du matos à jour, notamment sur PC. Vous ne pourrez pas y jouer avec votre PC de 2025 en gros. Et là encore, ça montre que ce nouveau contenu sera probablement un peu plus ambitieux techniquement que ce qu’on pouvait imaginer au départ. es configurations minimales vont évoluer, avec notamment la fin du support de Windows 10, l’abandon des HDD et un passage complet à DirectX 12. Le studio donne maintenant rendez-vous à la fin de l’été — probablement autour de la Gamescom — pour montrer davantage de choses. Rendez-vous est pris.



