MOUSE P.I. For Hire : ambiance film noir des années 30 pour le trailer de lancement, avec du Troy Baker dedans

Nous sommes à une semaine de la sortie de MOUSE: P.I. For Hire, ce FPS au style bien assumé et qui a tapé dans l'oeil de bon nombre de joueurs. Noir et blanc, ambiance cartoon des années 1930 et fusillades partout, le jeu, prévu pour le 16 avril, se distingue clairement des productions actuelles. Derrière le projet, on retrouve les enteprises Fumi Games et PlaySide Studios qui ont misé sur un mélange surprenant, à savoir un FPS nerveux intégré dans un univers inspiré des vieux dessins animés. Le trailer montre des gunfights intenses, mais aussi une vraie atmosphère de polar avec une ville gangrenée par la corruption. Le joueur incarne Jack Pepper, détective privé doublé par Troy Baker (Oui, Joel de The Last of Us), chargé de faire le ménage dans la ville de Mouseburg. Mais, le trailer dévoile également d’autres aspects du jeu, comme l'amélioration des armes, les collectibles à récup', la recherche d’indices et même un mini-jeu avec des cartes inspiré du base-ball. Les développeurs précisent sinon que toutes les cinématiques ont été entièrement dessinées à la main, ce qui force encore plus le respect. Ca sort donc le 16 avril prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.



