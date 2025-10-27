MOUSE P.I. For Hire : le FPS cartoon tient sa date et sort un nouveau trailer

Prévu initialement pour cette année en 2025, Mouse P.I. For Hire, le FPS cartoon du studio Fumi Games, ne sera finalement pas entre les mains des joueurs avant le 19 mars 2026. Une annonce confirmée par Fumi Games et l’éditeur PlaySide Studios à l’occasion du Galaxies Gaming Showcase, quelques heures avant une nouvelle présentation officielle du jeu. Dans un communiqué posté sur Twitter, le studio explique : « Notre priorité absolue est de vous offrir la meilleure expérience possible, et ce report nous aidera à atteindre cet objectif. » L’objectif est donc de garantir une finition irréprochable pour un titre qui se distingue par son univers visuel très particulier : un noir et blanc inspiré des cartoons des années 30, mêlé à des affrontements armés et un humour décalé.





Dans le jeu, on incarnera Jack Pepper, un détective privé évoluant dans la ville de Mouseburg. Entre enquêtes et gunfights, il devra affronter des gangs lourdement armés tout en explorant les recoins les plus sombres de la cité. Le titre revendique une esthétique à forte identité, hommage aux classiques de l’animation façon Mickey, mais revisités avec un arsenal bien plus moderne. La dernière bande-annonce confirme que le jeu conserve son style unique et son atmosphère singulière, mêlant nostalgie et action frénétique. Mouse : P.I. For Hire sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, avec une éventuelle version Switch 2 annoncée d’ici sa sortie.







