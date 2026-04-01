Mortal Shell 2 : près de 12 min de gameplay, de la violence, des épées et des armes à feu

Il avait ouvert la conférence de la Summer Game Fest 2025 avec un déluge de violence, Mortal Shell 2 est de retour avec près de 12 min de gameplay présenté sans commentaire, sans rien, juste le plaisir de la chair qui se fait déchiqueter par le son des lames puissantes et des armes à feu puissantes. Pour les gens qui découvrent la licence, Mortal Shell, c'est un Souls-like où le joueur peut endosser plusieurs enveloppes corporelles, et dans cette vidéo, on a droit à la présentation de trois corps (Tiel, Eredrim et Proxima), tous différents à maîtriser. En effet, ce n’est pas juste une question de skins ou de stats différentes, chacune de ces enveloppes a vraiment sa façon d’aborder les combats. Des affrontements toujours aussi violents, accentués par des exécutions toujours bien senties si on ne détourne pas le regard.







Playstack et Cold Symmetry en profitent aussi pour nous avertir que cette suite va offrir des environnements plus grands, et là où le premier Mortal Shell restait volontairement enfermé dans des zones assez resserrées comme Fallgrim, cette suite part sur un monde encore plus ouvert, mais en gardant quelque chose de compact, où l'on passe constamment d’un danger à un autre sans vraie pause. Mortal Shell 2 donnera auss un peu plus de liberté dans la manière d’explorer les biomes. À côté de ça, on apprend que le jeu bénéficiera d’une édition physique sur PS5, baptisée “Revered Edition” avec à l'intérieur un artbook, un steelboo et des bonus visuels. Quant à la sortie, c'est prévu en 2026, mais sans plus de précision.



























