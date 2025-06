Mortal Shell 2 pour ouvrir la Summer Game Fest 2025, c'était brutal et inattendu aussi !

L'un des principes de base d'une bonne conférence, c'est de réussir son opening et la fin de son spectacle, et cette année, la Summer Game Fest 2025 a frappé un grand coup avec son ouverture, puisque c'est le jeu Mortal Shell 2 qui a lancé les festivités. Et de quelle manière ! Une suite plus sombre, plus brutale encore, avec une montée en puissance à tous les niveaux. Là où le premier épisode posait les bases d’une formule assez classique, Mortal Shell 2 entend affiner chaque aspect : les combats, l’exploration, le monde, les mécaniques de possession, tout doit être mieux. Exit la lenteur méthodique du passé : Mortal Shell 2 propose désormais un système de combat plus rapide, plus fluide et surtout plus impitoyable. La jauge d’endurance a disparu, libérant le joueur d’une contrainte classique du genre. En échange, il faut composer avec un rythme de jeu nerveux, où chaque frappe, chaque esquive, chaque exécution demande précision et instinct. Le plaisir de jeu est immédiat, viscéral, porté par des animations plus dynamiques et une variété d’armes encore inédite dans la série, d'autant qu'on aura droit aussi à des armes à feu.





Le concept des Shells, ces corps de guerriers défunts que l’on possède pour obtenir leurs compétences, fait son retour avec plus de richesse. Dans un monde dévasté et ravagé par une guerre oubliée, les cadavres de combattants légendaires gisent dans les recoins les plus reculés. Les incarner permet non seulement de changer radicalement de style de jeu, mais aussi de plonger dans leurs souvenirs et de découvrir des fragments d’un passé brisé. Mortal Shell 2 abandonne aussi l’approche cloisonnée de son prédécesseur pour proposer un monde ouvert mais compact. On va y explorer des temples à la gloire de dieux oubliés, des forêts impies baignées de brume, des tombeaux glacés, des citadelles faites d’ossements, etc. Plus de 60 donjons sont disséminés dans le jeu, avec autant de défis pour corser l'aventure. Visuellement, Mortel Shell 2 a impressionne les joueurs, toujours ancré dans un style rétro-gothique macabre, flirtant avec le baroque, le surréalisme et l’organique, une sorte de beauté morbide.



Prévu pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, Mortal Shell 2 s’annonce comme un titre à surveille de près !