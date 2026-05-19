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LEGO Batman : Rocksteady a co-développé le jeu, on comprend mieux maintenant

LEGO Batman : Rocksteady a co-développé le jeu, on comprend mieux maintenant

Derrière son apparence de jeu LEGO familial et accessible, LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir cache en réalité un secret qui était bien gardé jusqu'à présent, mais qui a été révélé ces dernières heures : le jeu a été co-développé par Rocksteady Studios, mais aussi Warner Bros Games Montréal. Parce que derrière son gameplay étonnamment nerveux, ses combats fluides et sa manière de faire planer Batman au-dessus de Gotham, il y avait aussi de véritables vétérans de Rocksteady aux commandes. Une information longtemps restée discrète, mais qui explique immédiatement pourquoi le jeu procure parfois des sensations si proches des Batman Arkham. En fouillant les crédits du jeu, plusieurs journalistes ont en effet découvert qu’une vingtaine de développeurs de Rocksteady avaient participé au projet aux côtés de TT Games. Producteurs, programmeurs, designers ou artistes : une partie des artisans de la trilogie Batman Arkham ont directement mis la main à la pâte. Même constat du côté de WB Games Montréal, le studio derrière Batman Arkham Origins et Gotham Knights, lui aussi crédité au développement. Une collaboration qui n’a rien d’anecdotique quand on voit le résultat manette en main.

Et honnêtement, cela se ressent immédiatement, et c’est probablement ce qui rend cet épisode si particulier : derrière son apparence de jeu pour enfants se cache un véritable jeu Batman pensé avec énormément de respect pour l’œuvre originale. Le plus impressionnant reste malgré tout la sincérité du projet. Là où beaucoup de productions Warner récentes donnaient parfois l’impression d’exploiter Batman comme une simple marque, LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir transpire au contraire la passion du matériau d’origine. Chaque costume, chaque référence, chaque mission semble conçue par des développeurs qui connaissent et aiment profondément l’univers du personnage. Et le fait de voir les anciens artisans des Batman Arkham revenir, même discrètement, pour participer à ce projet lui donne presque une dimension symbolique : comme si, après l’échec de Suicide Squad Kill the Justice League, une partie de l’ADN des grands jeux Batman revenait enfin à Gotham. Y a plus qu'à attendre la suite et le vrai nouveau projet solo de Rocksteady autour de Batman.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 19 mai 2026
9:31


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LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir

Jeu : Action
Editeur : Warner Bros. Interactive Entertainment
Développeur : TT Games
22 Mai 2026
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