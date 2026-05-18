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Test également disponible sur : PC - PS5 - XBOX Series X

Test LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir : une vraie déclaration d’amour à Batman

Test LEGO Batman : le meilleur jeu Batman depuis Arkham Knight est un jeu LEGO.
Hit JeuxActu
La Note
17 20

LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir est surprenant à plus d'un titre, mais ce qu'il fait de mieux, c'est de ressusciter l’esprit des Batman Arkham tout en conservant l’ADN mainstream, absurde et généreux des productions LEGO. Là où beaucoup imaginaient une simple compilation nostalgique remplie de clins d’œil faciles, TT Games livre au contraire une aventure sincère, ambitieuse et étonnamment maîtrisée, qui transpire l’amour du Chevalier Noir dans chaque ruelle de Gotham. Parce que oui, derrière ses briques et ses vannes pour enfants, le jeu comprend profondément ce qui rend Batman fascinant depuis des décennies. Sa mythologie, ses ennemis, ses différentes incarnations au cinéma, ses comics, ses jeux vidéo, ses traumatismes aussi. Tout est ici recyclé, mélangé, réinterprété avec une fluidité impressionnante pour créer une aventure qui fonctionne autant comme une célébration géante du personnage que comme un véritable jeu d’action-aventure à part entière. Certes, le manque de difficulté, l’IA parfois limitée et plusieurs petits soucis techniques empêchent le titre d’atteindre le statut de chef-d’œuvre absolu. Mais difficile de ne pas tomber sous le charme d’un jeu aussi généreux, aussi vivant et aussi passionné. Car au-delà du fan-service et des références permanentes, LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir réussit surtout une chose essentielle : réveiller ce fantasme de gosse qu’on croyait perdu depuis Arkham Knight. Celui de traverser Gotham sous la pluie, de surgir depuis les hauteurs pour terroriser des criminels et de sentir, l’espace d’un instant, qu’on est devenu le protecteur de la ville. TT Games signe ici non seulement son meilleur jeu LEGO depuis des années, mais aussi l’un des plus beaux hommages jamais consacrés à Batman.


Les plus
  • Probablement le plus beau jeu LEGO jamais produit
  • Un bel hommage à toute l’histoire de Batman
  • Une narration qui mélange intelligemment films, séries, comics et jeux vidéo
  • Un gameplay directement inspiré des Batman Arkham, et très efficace
  • Gotham City magnifique, dense et extrêmement agréable à parcourir
  • Un fan-service omniprésent mais intelligemment intégré
Les moins
  • Une difficulté globalement enfantine
  • Une IA ennemie beaucoup trop permissive
  • Certaines missions annexes un peu redondantes


Le Test

Après des années à voir Batman Arkham Knight rester le dernier grand jeu solo narratif du Chevalier Noir (c'était en 2015, il y a 11 ans n'empêche), beaucoup avaient fini par abandonner l’idée d’un véritable successeur à cette grande saga. Et pourtant, contre toute attente, ce sont les équipes de Traveller's Tales qui s’en chargent aujourd’hui avec LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir. Oui, c’est un jeu LEGO. Oui, il s’adresse avant tout aux enfants (mais pas que en vrai). Mais derrière ses briques, son humour absurde et ses personnages miniatures, se cache probablement le jeu Batman le plus ambitieux depuis la saga Arkham. Et surtout, le plus sincère hommage jamais rendu à l’univers du héros de Gotham. No bullshit.


LEGO Batman L Héritage du Chevalier Noir

S’attaquer à Batman est toujours un exercice périlleux. Chaque génération possède “son” Batman : celui de Michael Keaton pour certains, celui de Christian Bale pour d’autres, tandis que Robert Pattinson s’est déjà imposé comme une nouvelle référence auprès du public plus récent. Même constat du côté du Joker, dont chaque interprétation relance inlassablement le débat. Et c’est précisément cette richesse que TT Games a voulu embrasser avec L’Héritage du Chevalier Noir : réunir toutes les époques, toutes les visions et tous les supports de Batman dans une seule et même aventure. Du coup, sur le papier, l’idée pouvait faire peur, mais le jeu n'est en rien un énième best-of paresseux recyclant quelques scènes cultes des films, loin de là. Le jeu construit au contraire une véritable fresque cohérente qui retrace l’évolution de Bruce Wayne, depuis la ruelle du Crime Alley jusqu’à la création de la Bat-Family. Le scénario pioche en effet dans les films de Tim Burton, la trilogie de Christopher Nolan, The Batman de Matt Reeves, les productions de Joel Schumacher, la série animé Batman The Animated Series, certains comics cultes et, surtout, la saga Batman Arkham de Rocksteady (sachant que le studio a aussi participé au développement). Tout s’entremêle avec une fluidité franchement impressionnante, et certaines scènes sont même recréées quasiment plan par plan, avant d’être détournées avec l’humour absurde qui est propre aux jeux LEGO.

LEGO Batman L Héritage du Chevalier Noir


THE DARK BRICK RISES

Le résultat fonctionne étonnamment bien et on passe de l’entraînement de Bruce à Nanda Parbat à des séquences inspirées de Batman Begins, avant de revivre l’arrivée du Joker version Jack Nicholson dans les rues de Gotham ou encore certains moments iconiques d’Arkham Asylum. Et au milieu de tout ça, TT Games injecte constamment l’humour LEGO habituel. Un humour parfois très enfantin, certes, mais qui fait souvent mouche grâce à un vrai sens du rythme et à des détournements intelligents du matériau d’origine. Le plus impressionnant reste néanmoins la manière dont le jeu assume pleinement son inspiration principale, à savoir Batman Arkham. Très rapidement, on comprend que TT Games ne voulait pas simplement faire un “LEGO Batman”, mais carrément un “LEGO Arkham”. Le système de combat est quasiment une adaptation simplifiée de celui imaginé par Rocksteady, avec ses enchaînements fluides, sesc contres, ses finish moves, ses gadgets, ses ennemis spécifiques aussi, tout y est. Même les séquences d’infiltration rappellent immédiatement les jeux Arkham, avec la présence des gargouilles pour accrocher son grappin, des conduits d’aération et des éliminations discrètes depuis les hauteurs. Et contre toute attente, ça fonctionne remarquablement bien.

LEGO Batman L Héritage du Chevalier Noir

En fait, le gameplay conserve l’accessibilité propre aux productions LEGO, mais il gagne ici une profondeur inhabituelle. On retrouve d'ailleurs plusieurs personnages à incarner, avec un switch à la volée, mais cette fois-ci, on va plutôt privilégier la qualité à la quantité. Ne vous attendez pas à une cinquantaine de personnages à contrôler, il y en aura même pas dix dans ce LEGO Batman. Cela dit, les différents héros disposent de compétences réellement uniques et utiles, comme par exemple Robin et Nightwing qui utilisent leurs câbles pour relier des structures ou projeter des objets. De son côté, Batgirl pirate des systèmes à distance grâce à son drone, Catwoman peut grimper sur certaines surfaces et envoyer ses chats dans des passages inaccessibles, tandis que Chef Gordon neutralise feu et eau avec son pistolet à mousse. Même Batman évolue progressivement grâce à un arbre de compétences et des améliorations de gadgets qui rappellent directement les mécaniques RPG légères des Batman Arkham. Cette richesse se ressent aussi dans la structure du jeu, avec des niveaux scénarisés qui alternent action, infiltration, énigmes et exploration avec un rythme très maîtrisé.

LEGO Batman L Héritage du Chevalier Noir

GOAT-AM CITY

Mais la vraie star du jeu reste incontestablement Gotham City. Pour la première fois dans un jeu LEGO, TT Games parvient à créer un véritable monde ouvert crédible, vivant et surtout incroyablement plaisant à parcourir. La comparaison avec la série des Batman Arkham revient constamment à l’esprit, et c'est logique, c'est la même philosophie qui est appliquée ici. Gotham est immense, répartie sur plusieurs îles, traversée par des ponts, des tunnels et des quartiers distincts. On peut l’explorer en Batmobile, en moto ou simplement en planant au-dessus des gratte-ciel grâce à la cape de Batman. Et honnêtement, le simple fait de survoler la ville sous une pluie battante procure des sensations que l’on n’attendait absolument pas d’un jeu LEGO. Visuellement, TT Games livre probablement son plus beau jeu à ce jour. Les éclairages nocturnes sont magnifiques, les flaques d’eau reflètent les néons de Gotham avec un réalisme bluffant, et la pluie donne constamment cette ambiance poisseuse et mélancolique propre à l’univers du Chevalier Noir. En regardant de près, on peut même voir le soin apporté aux textures qui représentent bien les matériaux rendus comme le plastique, la toile, etc. Même si l’esthétique LEGO reste évidemment omniprésente, le rendu impressionne régulièrement, notamment durant certaines cinématiques ou lors des envolées au-dessus de la ville.

LEGO Batman L Héritage du Chevalier Noir

La direction artistique mérite d’ailleurs tous les éloges, puisque le Gotham de ce LEGO Batman mélange les influences gothiques des films de Burton avec l’aspect urbain et industriel de la série Arkham de Rocksteady. Le résultat possède une vraie identité et donne constamment envie de fouiller chaque ruelle à la recherche d’un secret, d’un criminel ou d’une référence cachée. Et des références, le jeu en déborde littéralement. Chaque mission, chaque quartier, chaque costume semble conçu comme un hommage permanent à l’histoire de Batman. Les fans passeront leur temps à reconnaître des clins d’œil aux comics, aux films, aux séries animées ou aux jeux vidéo. Certaines séquences sont même recréées avec une fidélité impressionnante, notamment le générique de Batman The Animated Series ou encore l’introduction mythique d’Arkham Asylum avec l’escorte du Joker. Heureusement, le fan-service ne cannibalise jamais totalement l’expérience, le jeu restant avant tout extrêmement généreux en contenu. Comptez environ 15 à 20 heures pour terminer l’histoire principale, et facilement 40 heures si vous souhaitez compléter Gotham à 100%. Entre les défis de l’Homme-Mystère, les collectibles, les activités annexes, les costumes à débloquer, les véhicules à collectionner et la personnalisation de la Batcave, il y a toujours quelque chose à faire. La Batcave justement constitue l’une des meilleures surprises du jeu. Bien plus qu’un simple hub, elle devient progressivement un véritable musée dédié à Batman. Chaque nouveau costume, véhicule ou trophée vient enrichir cet immense QG personnalisable. Impossible de ne pas vouloir remplir chaque emplacement vide après quelques heures de jeu, c'est assez addictif.

LEGO Batman L Héritage du Chevalier Noir

AVOIR LEGO SURDIMENSIONNÉ

Tout n’est cependant pas parfait. Comme beaucoup de productions TT Games, LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir souffre de plusieurs petits soucis techniques. Quelques ralentissements apparaissent durant certaines cinématiques, les dialogues désynchronisent parfois légèrement et quelques bugs de collision peuvent survenir dans le monde ouvert. Rien de catastrophique, mais suffisamment fréquent pour être signalé. Le manque global de difficulté pourra également frustrer certains joueurs plus expérimentés. Même dans le mode “Chevalier Noir”, le jeu reste relativement accessible, aussi bien dans ses combats que dans ses énigmes. L'IA des ennemis est aussi l'un des points faibles du jeu, avec une approche très laxiste, sans doute volontaire pour que les enfants puissent ne jamais être rebuter par le jeu. Pour les adultes, mieux vaut choisir le mode de difficulté le plus extrême d'emblée. Mais au final, ces défauts pèsent bien peu face à tout ce que réussit le jeu. Parce qu’il y a quelque chose de profondément réjouissant dans cette aventure. Quelque chose que TT Games avait peut-être perdu depuis plusieurs années, qui est la capacité à émerveiller constamment le joueur. Quand on traverse Gotham sous la pluie en entendant les sirènes de police résonner au loin avant de plonger au milieu d’un groupe de criminels terrifiés, une seule pensée nous traverse l’esprit : “Je suis Batman”. Et c’est probablement la plus grande réussite de LEGO Batman L’Héritage du Chevalier Noir. Derrière ses briques et son humour familial se cache un véritable jeu Batman, pensé avec passion par des développeurs qui aiment profondément cet univers. Drôle, généreux, magnifique et étonnamment ambitieux, le titre de TT Games s’impose comme une des très grandes surprises de 2026 et comme l’un des meilleurs hommages jamais rendus au Chevalier Noir.

LEGO Batman L Héritage du Chevalier Noir


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 18 mai 2026
18:03


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LEGO Batman L'Héritage du Chevalier Noir

Jeu : Action
Editeur : Warner Bros. Interactive Entertainment
Développeur : TT Games
22 Mai 2026
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