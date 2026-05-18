Forza Horizon 6 : pourquoi les cerisiers japonais sont impossibles à détruire dans le jeu

Alors que Forza Horizon 6 fait un très bon démarrage et plait aux joueurs grâce à son immense carte située au Japon, Playground Games vient de révéler un détail assez surprenant concernant le monde ouvert du jeu. Contrairement à quasiment tous les autres éléments du décor, les célèbres cerisiers japonais présents dans le jeu sont indestructibles. Oui, il est impossible de les exploser en roulant à 300 km/h dedans comme un énorme bourrin, et ce n’est absolument pas un oubli des développeurs. Dans une interview accordée au Japan Times, relayée ensuite par Dexerto, le directeur du design Torben Ellert a expliqué que ce choix avait été fait volontairement afin de respecter certains symboles importants de la culture japonaise. Car même si la philosophie de Forza Horizon repose depuis toujours sur un terrain de jeu géant où presque tout peut être détruit pour le fun, le studio voulait éviter de transformer certains éléments culturels emblématiques en simples obstacles à pulvériser.





Du coup, si la majorité des arbres, barrières, panneaux ou buissons peuvent voler en éclats à chaque collision, les fameux cerisiers en fleurs ont été rendus totalement incassables. Selon Ellert, ils représentent “un élément iconique de la culture japonaise” et méritaient donc un traitement particulier. Même logique du côté de certains temples et sanctuaires japonais, qui ont tout simplement été retirés du jeu afin d’éviter que les joueurs ne s’amusent à traverser des lieux culturellement sensibles en pleine course-poursuite. Une décision qui rappelle forcément la polémique autour d’Assassin’s Creed Shadows l’an dernier. Avant la sortie du jeu d’Ubisoft, plusieurs critiques avaient émergé au Japon concernant la possibilité de détruire certains éléments présents dans des sanctuaires. La controverse avait même dépassé le cadre du jeu vidéo puisque le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba avait publiquement réagi au sujet. Ubisoft avait finalement déployé un patch day one pour empêcher les joueurs de casser les objets présents dans les temples et sanctuaires du jeu.





Playground Games semble donc avoir préféré anticiper directement ce genre de situation avec Forza Horizon 6, en trouvant un équilibre entre le côté bac à sable ultra destructible de la licence et le respect de certains symboles culturels japonais. Et honnêtement, vu le soin maniaque apporté à la représentation du Japon dans cet épisode, la décision paraît plutôt logique. Le plus drôle dans l’histoire, c’est que beaucoup de joueurs n’avaient même pas remarqué ce détail avant les déclarations du studio. Certains expliquent même avoir naturellement évité de foncer dans les cerisiers tant ils rendent le jeu magnifique visuellement. Comme quoi, parfois, la meilleure façon de protéger quelque chose dans un jeu vidéo, c’est simplement de réussir à le rendre beau.



