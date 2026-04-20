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Forza Horizon 6 : une manette et un casque-audio collector, attention les yeux, c'est bourré de couleurs pop !

Forza Horizon 6 : une manette et un casque-audio collector, attention les yeux, c'est bourré de couleurs pop !

Forza Horizon 6 sera l'un des jeux les plus importants du catalogue Xbox en 2026 et Microsoft a bien l'intention de marquer le coup. On apprend en effet que la sortie du jeu sera accompagnée d'une nouvelle collection d’accessoires en édition limitée, comprenant manette Xbox, casque-audio et une station de charge 8BitDo. Le tout est décliné dans des teintes très vives et très marquées, avec du cyan, du vert citron et du rose, l'objectif étant de rappeler à la fois l’énergie du festival et la culture automobile japonaise, notamment les fameuses routes de montagne associées au drift.



La manette est probablement la pièce la plus visible de cette collection, avec une coque transparente bleutée, des effets métallisés et des touches de couleurs très contrastées, tandis que les poignées texturées et la croix directionnelle en finition argentée viennent compléter un design qui se veut autant esthétique que fonctionnel, avec en prime jusqu’à 40 heures d’autonomie annoncées. Le casque reprend globalement la même identité visuelle, mais va un peu plus loin sur l’immersion, puisque certaines actions du quotidien comme l’allumage, l’appairage ou la coupure du micro déclenchent des effets sonores personnalisés inspirés de l’univers du jeu, avec en plus un support des technologies audio Dolby Atmos, DTS Headphone:X et Windows Sonic pour renforcer l’expérience sonore. La station de charge 8BitDo vient compléter l’ensemble, avec une approche esthétique similaire.

On rappelle que Forza Horizon 6 est toujours prévu pour le 19 mai 2026, avec une sortie sur Xbox Series X|S, PC et cloud, et une disponibilité dès le lancement dans le Game Pass, tandis que la version PS5 arrivera plus tard dans l'année.

Manette Xbox Forza Horizon 6 : 89,99 €
Casque sans fil Xbox Forza Horizon 6 : 134,99 €

Forza Horizon 6

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 20 avril 2026
18:03


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Forza Horizon 6

Jeu : Course
Editeur : Microsoft Game Studios
Développeur : Playground Games
19 Mai 2026
2026
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