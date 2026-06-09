Zelda Ocarina of Time : le remake confirmé, il sort même en 2026 !

On en parlait depuis des mois, certains insiders l'annonçaient même comme une certitude et in fine, ils avaient raison : Nintendo a finalement officialisé le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time à la toute fin son Nintendo Direct du 9 juin un peu soporifique il faut bien l'admettre. Considéré par beaucoup comme l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps, le classique de la Nintendo 64 va revenir sur Switch 2 dans une version entièrement repensée. Si Nintendo n'a pas encore dévoilé de gameplay, ce premier teaser a suffi à faire frissonner les fans avec plusieurs références iconiques à l'aventure originale. Mais la véritable surprise vient de l'aspect visuel. Là où beaucoup s'attendaient à un style proche de Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, Nintendo semble avoir opté pour une direction artistique beaucoup plus réaliste. Un choix qui rappelle finalement l'ambition du jeu de 1998, qui cherchait déjà à proposer une vision plus mature et cinématographique de la licence.





Pour l'instant, Nintendo reste discret sur le contenu de ce remake et sur les éventuelles nouveautés qu'il pourrait apporter. Une seule chose a été confirmée, ce nouveau remake de Zelda Ocarina of Time reviendra sur Nintendo Switch 2 dès 2026. Quand ? On ne sait pas encore, mais compte-tenu du planning et de la présence de GTA 6 en novembre, on pense que le titre débarquera quelques jours avant Noël. Près de trente ans après sa sortie originale, l'aventure de Link s'apprête donc à renaître pour une nouvelle génération de joueurs, tandis que les anciens pourront redécouvrir l'un des épisodes les plus marquants de toute l'histoire de Zelda.



