Mouse P.I. For Hire : le million de ventes pour le FPS le plus original de 2026

Depuis sa première apparition, Mouse P.I. For Hire s’est imposé comme l’une des curiosités les plus intrigantes de la scène indépendante. Avec son mélange improbable entre l’esthétique des cartoons des années 1930, l’ambiance des vieux films noirs américains et l’énergie brutale d’un FPS à la Doom, le projet de Fumi Games avait immédiatement attiré l’attention par son identité visuelle unique. Mais au-delà de son concept séduisant, le jeu devait encore prouver que son style pouvait être accompagné d’une véritable expérience de tir. Trois mois après sa sortie, la réponse semble largement positive, puisque Mouse P.I. For Hire vient officiellement de franchir le cap symbolique du million d’exemplaires vendus.









Un succès particulièrement important pour Fumi Games, petit studio polonais qui a réussi à transformer une idée très particulière en véritable phénomène auprès des joueurs. Avant même son lancement, le titre avait déjà suscité un fort engouement grâce à ses nombreuses apparitions et à ses trailers mettant en avant son univers inspiré de Steamboat Willie, des polars des années 1930 et des shooters frénétiques à l’ancienne. Lors de sa sortie en avril 2026, Mouse P.I. For Hire avait rapidement confirmé cet intérêt avec un excellent démarrage. En moins d’un mois, le FPS avait déjà dépassé les 730 000 ventes, un résultat largement supérieur aux attentes initiales du studio. Le bouche-à-oreille positif, porté par son ambiance atypique et son gameplay efficace, a ensuite permis au jeu de poursuivre sa progression jusqu’à atteindre aujourd’hui plus d’un million d’exemplaires écoulés.









Selon l’éditeur PlaySide Studios, cette réussite est également intéressante par la répartition des ventes, car la moitié des copies ont été vendues sur PC via Steam, tandis que l’autre moitié provient des versions consoles sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Un équilibre qui montre que le concept de Mouse P.I. For Hire a réussi à séduire aussi bien les amateurs de FPS traditionnels sur ordinateur que le public console. Le succès du jeu intervient également au moment où Fumi Games continue d’enrichir son expérience. Après plusieurs mises à jour destinées à corriger des problèmes et améliorer le confort de jeu, le studio a notamment ajouté une fonctionnalité très demandée permettant de rejouer les niveaux déjà terminés afin de récupérer les objets oubliés et compléter les missions secondaires manquées lors de la première partie. Cette dynamique devrait se poursuivre dans les prochains mois avec l’arrivée d’un premier contenu additionnel narratif prévu pour la fin de l’année 2026. Le studio n’a pas encore dévoilé de véritable feuille de route complète ni annoncé de formule de season pass, mais ce premier DLC pourrait être le début d’un suivi plus ambitieux, rendu possible par l’accueil commercial inattendu du jeu.





Pour Mateusz Michalak, PDG et fondateur de Fumi Games, ce million de ventes représente avant tout une reconnaissance du travail accompli par une équipe indépendante qui a misé sur une proposition différente : « d’un simple concept de FPS cartoon dans les années 1930, Mouse P.I. For Hire a atteint plus de joueurs que nous n’aurions jamais pu l’imaginer ». Le studio décrit son projet comme une aventure façonnée avec « de l’encre, de la sueur et des rêves obstinés », une manière de rappeler que derrière cette esthétique volontairement rétro se cache une production réalisée avec une véritable ambition artistique. Ils peuvent effectivement être fier du boulot abattu.



