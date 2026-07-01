PlayStation annonce la fin du jeu physique à partir de Janvier 2028, les joueurs rentrent dans une colère noire

Alors que le débat autour de l'avenir du jeu vidéo physique s'est intensifié ces dernières semaines, notamment après la décision de Rockstar Games de commercialiser GTA 6 en boîte avec un simple code de téléchargement, Sony Interactive Entertainment vient de franchir une étape supplémentaire, celle qui va tout changer et surtout tout cimenter. Le constructeur japonais a en effet annoncé qu'à partir de 2028, plus aucun nouveau jeu PlayStation ne sera produit sur disque ; une décision qui concerne aussi bien les productions des PlayStation Studios que les titres des éditeurs-tiers. Oui, il y a de quoi être choqué ! Concrètement, tous les jeux commercialisés sur les consoles PlayStation à compter de janvier 2028 seront exclusivement distribués au format numérique. Les enseignes pourront toujours proposer des éditions physiques sous forme de boîtes contenant un code de téléchargement, mais les disques Blu-ray disparaîtront définitivement des nouvelles sorties. Une évolution majeure qui marque la fin d'un modèle vieux de plusieurs décennies et qui risque de profondément transformer les habitudes des joueurs comme l'économie du marché.







Pour justifier cette décision, Sony met en avant l'évolution des usages. Selon les chiffres communiqués par le constructeur, 78% des jeux PlayStation sont désormais achetés en version dématérialisée, une progression constante depuis plusieurs années qui reflète la montée en puissance des boutiques numériques et des connexions internet à haut débit. Pour l'entreprise, cette transition apparaît donc comme la suite logique d'un marché où le physique est progressivement devenu minoritaire. L'annonce ne manque toutefois pas de susciter de nombreuses interrogations, notamment sur la préservation des jeux vidéo, le marché de l'occasion ou encore les habitudes des collectionneurs. La disparition du disque signifie également la fin des échanges, des prêts entre joueurs ou de la revente des titres achetés, autant d'aspects qui continuent de faire vivre le marché physique aujourd'hui.









Cette décision alimente également les spéculations autour de la prochaine génération de consoles. Plusieurs analystes estiment qu'en mettant fin aux jeux sur disque en 2028, Sony dessine indirectement le calendrier de la PS6. Pour Piers Harding-Rolls, analyste chez Ampere Analysis, cette annonce laisse fortement penser que la PS6 n'arrivera pas avant cette période, puisqu'il serait difficile d'imaginer une nouvelle console lancer un support physique appelé à disparaître quelques mois plus tard. Si Sony n'a évidemment rien confirmé concernant sa future console, la disparition programmée des jeux sur disque rend désormais très plausible l'idée que le lecteur optique ne fasse plus partie de l'équipement de base. Reste néanmoins une inconnue de taille : celle de la rétrocompatibilité. Les millions de joueurs possédant une importante collection de jeux PS4 et PS5 sur Blu-ray attendront forcément des précisions sur la manière dont ces titres pourront être utilisés sur la prochaine génération.









Sans surprise, l’annonce a immédiatement provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, où la colère d’une partie des joueurs s’est traduite par des appels au boycott de la marque et des critiques visant une décision jugée brutale et défavorable à la préservation du jeu vidéo. À l’inverse, d’autres saluent une évolution cohérente avec les usages actuels et défendent la stratégie de Sony comme une adaptation nécessaire du marché. Dans un registre plus inattendu, certains commentaires plus légers se félicitent même de la disparition progressive des boîtes de jeux physiques, évoquant la place qu’occupent ces collections dans les foyers, et voyant dans le tout-numérique un moyen de désencombrer les espaces de vie. Et vous, vous vous situez où ?



