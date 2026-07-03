"C'était inévitable" : Shawn Layden explique la décision prise par Sony de mettre un terme aux jeux physiques

L'annonce de Sony de mettre fin à la production de jeux sur disque continue de faire réagir l'industrie. Si cette décision marque un tournant historique pour PlayStation, Shawn Layden (qui occupait le poste de président de PlayStation Worldwide Studios), estime qu'elle est avant tout dictée par des considérations économiques plutôt que stratégiques. Interrogé par Eurogamer, celui qui a passé 32 ans chez Sony avant de quitter l'entreprise en 2019 explique avoir été lui-même surpris par cette annonce. Il précise d'ailleurs qu'il n'avait aucune information en interne avant qu'elle ne soit rendue publique. « Je ne savais absolument pas que cela allait arriver. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette décision, mais je ne travaille plus chez Sony. Peut-être que produire des disques est simplement devenu beaucoup trop coûteux. » Pour Layden, il est même possible que tout se résume à une analyse financière très simple.







LE COVID : LE POINT DE BASCULE





« Lorsqu'une entreprise décide d'abandonner un produit ou une fonctionnalité, c'est souvent une simple décision de tableur. On compare les ventes physiques aux ventes numériques. Je suis assez vieux pour me souvenir de l'époque où les ventes dématérialisées représentaient 10%, voire 0%, puisqu'il n'existait tout simplement pas de marché numérique. Puis cette part n'a cessé d'augmenter. »



Selon lui, la pandémie de Covid-19 a considérablement accéléré cette transition. Les joueurs se sont habitués à acheter leurs jeux en ligne, tandis que la disparition progressive des magasins spécialisés a renforcé cette évolution, créant un cercle qui s'est auto-alimenté. Cette décision laisse également penser à Layden que la future PS6 pourrait être la première console PlayStation entièrement dépourvue de lecteur Blu-ray. Un scénario qui, selon lui, était déjà régulièrement évoqué lorsqu'il travaillait encore chez Sony. « On me posait cette question chaque année depuis près de vingt ans : 'Quand allez-vous abandonner le lecteur de disque ?'» À l'époque, il estimait toutefois que le réseau Internet mondial n'était pas encore suffisamment développé pour permettre une telle transition. « J'ai toujours pensé qu'il fallait attendre que la majorité des joueurs dispose d'une connexion suffisamment performante pour télécharger facilement leurs jeux. »





L'ancien dirigeant rappelle cependant qu'une majorité ne signifie pas l'intégralité des utilisateurs. Pour une entreprise, arrive forcément un moment où continuer à maintenir un format utilisé par une faible minorité ne se justifie plus économiquement. « Si 80% des utilisateurs représentent 95% du chiffre d'affaires, quel est l'intérêt de continuer à supporter les 20% restants qui ne représentent que 5% de l'activité ? À un moment, cela devient une évidence. » Malgré tout, Layden reconnaît que cette transition risque de laisser certains joueurs sur le bord de la route. Il cite notamment les militaires déployés sur des bases où l'accès à Internet est limité, voire inexistant, pour des raisons de sécurité. « Ces joueurs pouvaient acheter un jeu, insérer le disque dans leur console et jouer immédiatement. Il ne faut pas les oublier. »







LE MARCHE DE L'OCCASION ? OSEF POUR SONY





Autre théorie régulièrement avancée ces derniers jours : la disparition du disque permettrait aux éditeurs de mettre fin au marché de l'occasion, notamment après l'annonce que GTA 6 sera vendu en boîte avec un simple code de téléchargement. Là encore, Shawn Layden se montre beaucoup plus nuancé. Selon lui, les ventes d'occasion ne représentent plus un enjeu majeur pour les éditeurs. « Lorsque j'ai quitté Sony en 2019, ce marché avait déjà énormément perdu en importance. Il y a vingt ans, c'était une véritable préoccupation. Aujourd'hui, ce n'est plus un facteur déterminant. »

Il rappelle que le modèle économique d'enseignes comme GameStop reposait largement sur la revente de jeux physiques, mais que la montée en puissance du numérique a progressivement réduit ce marché.





Enfin, Shawn Layden estime que cette décision de Sony pourrait avoir des conséquences bien au-delà de PlayStation. Si le leader du marché abandonne définitivement les supports physiques, Microsoft et Nintendo pourraient être tentés d'emprunter le même chemin. D'ailleurs, plusieurs rumeurs indiquent déjà que la prochaine Xbox, connue sous le nom de Project Helix, pourrait elle aussi faire l'impasse sur les jeux sur disque. Pour l'ancien patron de PlayStation, la décision est donc lourde de conséquences pour toute l'industrie.

« Lorsqu'un acteur aussi important prend une décision de cette ampleur, cela influence forcément tous les autres. »





Si ce mouvement venait à se généraliser, il pourrait marquer la fin définitive du jeu vidéo physique tel qu'on le connaît aujourd'hui, même si les éditions collectors pourraient continuer d'exister grâce à leurs objets de collection, figurines ou artbooks.



