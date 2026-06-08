Fable : pas de VF pour ce grand RPG, les raisons sont plus complexes que prévu

Dévoilé à nouveau en grandes pompes lors du Xbox Games Showcase 2026, Fable a aussi sa nouvelle date de sortie, fixée au 28 février 2027 sur Xbox Series X|S et PC. Microsoft préfère jouer la carte de la sûreté avec ce titre pour lui offrir la meilleure fenêtre de lancement. Mais au-delà de cette annonce attendue, une autre information, passée plus discrètement dans la fiche du jeu, a rapidement fait réagir la communauté francophone : le RPG de Playground Games ne proposera pas de doublage en français. D’après les informations mises à jour sur Steam par Microsoft et Playground Games, Fable sera bien localisé en français au niveau des sous-titres, mais les voix seront uniquement disponibles en anglais, espagnol et portugais. Une décision qui tranche avec les habitudes de localisation complètes des productions Xbox, souvent intégralement doublées en français par le passé, mais qui rappelle ce qui s'est passé avec Forza Horizon 6.









Si aucun communiqué officiel ne détaille les raisons de cette absence, le contexte actuel de l’industrie du doublage en France semble apporter un début d’explication. Depuis plusieurs mois, un conflit oppose une partie des comédiens de doublage français à plusieurs grands acteurs du jeu vidéo autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle. Au cœur des tensions, on retrouve des clauses contractuelles permettant l’exploitation des voix enregistrées pour entraîner des modèles d’IA générative. Une perspective qui inquiète fortement les professionnels du secteur, qui redoutent une substitution progressive de leur travail par des voix synthétiques capables de reproduire leurs performances sans intervention directe. Microsoft est régulièrement cité dans ce dossier, et plusieurs comédiens interrogés en France évoquent un blocage persistant sur ces conditions contractuelles. Selon leurs témoignages, les enregistrements pourraient reprendre rapidement si ces clauses liées à l’IA étaient retirées des contrats.









Forcément, dans ce contexte, l’absence de VF sur Fable apparaît comme une conséquence possible de ce bras de fer en cours. Le timing coïncide également avec d’autres cas récents de localisations incomplètes sur des productions Xbox, comme certains contenus additionnels de Starfield ayant partiellement abandonné le doublage français. Pour les joueurs francophones, cela signifie donc qu’il faudra parcourir Albion avec les voix originales anglaises et des sous-titres français. Une situation qui alimente d'ailleurs certains débats sur Internet : "On le fait bien avec GTA depuis près de 30 ans, on peut faire aussi l'effort ici, non ?" pourra-t-on lire sur les reseaux sociaux...



