JeuxActuJeuxActu.com

Fable : pas de VF pour ce grand RPG, les raisons sont plus complexes que prévu

Fable : pas de VF pour ce grand RPG, les raisons sont plus complexes que prévu

Dévoilé à nouveau en grandes pompes lors du Xbox Games Showcase 2026, Fable a aussi sa nouvelle date de sortie, fixée au 28 février 2027 sur Xbox Series X|S et PC. Microsoft préfère jouer la carte de la sûreté avec ce titre pour lui offrir la meilleure fenêtre de lancement. Mais au-delà de cette annonce attendue, une autre information, passée plus discrètement dans la fiche du jeu, a rapidement fait réagir la communauté francophone : le RPG de Playground Games ne proposera pas de doublage en français. D’après les informations mises à jour sur Steam par Microsoft et Playground Games, Fable sera bien localisé en français au niveau des sous-titres, mais les voix seront uniquement disponibles en anglais, espagnol et portugais. Une décision qui tranche avec les habitudes de localisation complètes des productions Xbox, souvent intégralement doublées en français par le passé, mais qui rappelle ce qui s'est passé avec Forza Horizon 6.

Fable

Si aucun communiqué officiel ne détaille les raisons de cette absence, le contexte actuel de l’industrie du doublage en France semble apporter un début d’explication. Depuis plusieurs mois, un conflit oppose une partie des comédiens de doublage français à plusieurs grands acteurs du jeu vidéo autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle. Au cœur des tensions, on retrouve des clauses contractuelles permettant l’exploitation des voix enregistrées pour entraîner des modèles d’IA générative. Une perspective qui inquiète fortement les professionnels du secteur, qui redoutent une substitution progressive de leur travail par des voix synthétiques capables de reproduire leurs performances sans intervention directe. Microsoft est régulièrement cité dans ce dossier, et plusieurs comédiens interrogés en France évoquent un blocage persistant sur ces conditions contractuelles. Selon leurs témoignages, les enregistrements pourraient reprendre rapidement si ces clauses liées à l’IA étaient retirées des contrats.

Fable

Forcément, dans ce contexte, l’absence de VF sur Fable apparaît comme une conséquence possible de ce bras de fer en cours. Le timing coïncide également avec d’autres cas récents de localisations incomplètes sur des productions Xbox, comme certains contenus additionnels de Starfield ayant partiellement abandonné le doublage français. Pour les joueurs francophones, cela signifie donc qu’il faudra parcourir Albion avec les voix originales anglaises et des sous-titres français. Une situation qui alimente d'ailleurs certains débats sur Internet : "On le fait bien avec GTA depuis près de 30 ans, on peut faire aussi l'effort ici, non ?" pourra-t-on lire sur les reseaux sociaux...


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 8 juin 2026
10:33


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
100% Furieux


À découvrir également
Autres articles

Fable dévoile sa grande méchante et s'offre une star de Marvel à son casting Le Xbox Games Showcase 2026 a permis à Fable de refaire parler de lui avec un tout nouveau trailer centrée cette fois-ci sur son histoire, mais aussi de confirmer sa date de sortie. 07/06/2026, 22:51
Fable ne sortira finalement pas en 2026, c'est acté ! Voici la nouvelle date de sortie Il va finalement falloir patienter un peu plus longtemps avant de découvrir le reboot de la licence Fable. Alors que beaucoup imaginaient encore une sortie d'ici la fin de l'année 2026, Microsoft a confirmé le report. 29/05/2026, 19:28

Fable : on vous résume la grosse présentation, le jeu sort à l'automne 2026 22/01/2026, 20:58
Fable ne sortira pas cette année, Playground Games a besoin d'une année supplémentaire 25/02/2025, 17:39
Fable : enfin du gameplay 4 ans après son annonce, les expressions faciales sont dingues 09/06/2024, 20:38
Fable : ambiance Minipouss pour le reboot du RPG de la Xbox ? Nouveau trailer 11/06/2023, 19:17


Fable

Jeu : Aventures/RPG
Editeur : Microsoft Game Studios
Développeur : Playground Games
23 Fév 2027
23 Fév 2027
23 Fév 2027

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Fable : la série enfin de retour sur Xbox Series X et PC avec un tout premier trailer féérique
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News