Fable : on vous résume la grosse présentation, le jeu sort à l'automne 2026

Après des années de silence et de spéculations, Fable commence enfin à se dévoiler plus concrètement, et c'est à l'occasion du premier Developer Direct de Xbox qu'on a enfin pu avoir du biscuit sur le RPG tant attendu. Développé par Playground Games, le studio britannique connu pour la série Forza Horizon, ce nouvel épisode marque un tournant majeur, puiqu'il s’agit du premier action-RPG en monde ouvert du studio, et surtout de la renaissance d’une licence emblématique, autrefois portée par Lionhead Studios. Playground Games ne cache d'ailleurs pas son ambition : depuis 2010, le studio a grandi avec Forza Horizon, aussi bien en taille qu’en savoir-faire. Ces dernières années, une équipe entièrement dédiée a été constituée avec un objectif clair : faire entrer Fable dans une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit de la trilogie originale.









Au cœur de cette nouvelle version, une question simple mais fondamentale : qu’est-ce qu’être un héros ? Comme dans les jeux historiques de la série, Fable repose sur les choix du joueur et leurs conséquences. Action, drame, humour britannique, dilemmes moraux et situations absurdes ( sans oublier une quantité non négligeable de poules) se mélangent pour façonner un conte interactif qui revendique pleinement son identité. L’aventure débute de manière très classique pour la saga, puisque le joueur incarne un enfant grandissant dans le paisible village rural de Briar Hill. C’est là, lors d’un événement dramatique, que ses pouvoirs se manifestent pour la première fois, révélant qu’il est le premier héros d’Albion depuis une génération. Mais le ton bascule rapidement lorsqu'un mystérieux individu transforme les habitants du village, y compris la grand-mère du héros, en statues de pierre. Désormais seul, notre gaillard quitte son foyer pour une quête qui marquera durablement le destin d’Albion.









Et c’est justement Albion qui change d’échelle. Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, le monde est entièrement ouvert et explorable sans limite, et ce dès les premières heures de jeu. Collines verdoyantes, forêts enchantées, villages animés, hameaux endormis, potagers démesurés et panoramas spectaculaires composent un univers riche, entièrement façonné à la main nous dit-on. Le retour de lieux emblématiques comme Bowerstone, sa tour de l’horloge, le château de Fairfax ou encore la légendaire Guilde des Héros ravira les fans de longue date. La ville se veut de toutes les façons vivante, contrastée, tiraillée entre richesse et pauvreté, nobles et criminels.









Plus au nord, Albion révèle un visage plus sombre avec des montagnes hostiles, des marais inquiétants, des côtes escarpées et la cité lugubre de Bloodstone, théâtre de luttes de pouvoir entre gangs rivaux et du mystérieux Culte des Ombres. Les héros, quant à eux, restent au centre de tout et dans ce nouveau Fable, ils sont tous différents, en apparaissant plus forts, plus charismatiques, et capables de manier la magie. Cette singularité se traduit d'ailleurs dès la création du personnage, avec une personnalisation poussée (visage, coiffure, vêtements, tatouages, cicatrices) afin que chaque héros représente véritablement le joueur. Mais l’identité ne se limite pas à l’apparence, elle se construit aussi par le gameplay, les compétences choisies et les armes utilisées. Le système de combat mêlange habilement force, adresse et volonté, en combinant attaques de mêlée, armes à distance et magie dans des affrontements fluides et spectaculaires. Les combats rapprochés reposent sur des enchaînements légers et lourds, des déséquilibres et des exécutions stylisées, tandis que les armes à distance permettent de gérer les ennemis plus mobiles ou volants. Les sorts, enfin, offrent des possibilités de manipulation ou de destruction massive, laissant une grande liberté dans la manière d’aborder chaque combat.









Côté adversaires, Fable assume son héritage puisque Hobbes, Balverines, Hollow Folk et Trolls sont de retour, accompagnés de nouvelles créatures, comme la Cockatrice, une gigantesque poule cracheuse de feu. Chaque famille d’ennemis possède ses forces, ses faiblesses et ses mécaniques propres. Mais être un héros dans Fable, ce n’est pas seulement combattre, c’est même tout le contraire. Playground Games insiste sur l’importance de la vie quotidienne, cet aspect presque secondaire dans d’autres RPG, mais central ici. Acheter une maison, travailler, faire fortune, séduire, se marier, fonder une famille, divorcer, investir dans des commerces… Il est même possible de devenir propriétaire de l’intégralité d’Albion. Ce “jeu dans le jeu” est systémique et interconnecté, et chaque action provoque des répercussions visibles, du moins nous promet-on.









Le monde est peuplé de plus d’un millier de PNJ uniques, chacun doté d’un nom, d’un rôle, d’une routine quotidienne et d’une personnalité. De quoi faire rêver depuis Red Dead Redemption 2. Tous peuvent être suivis, observés, et surtout, abordés dans des dialogues entièrement doublés. Le joueur peut être leur employeur, leur propriétaire, ou mieux encore, la raison de leur chute. Chaque décision influence en effet la réputation du héros, et chaque habitant réagit différemment en fonction de ses propres valeurs. La morale, pilier historique de la licence, adopte ici une approche plus nuancée. Il n’y a plus de bien ou de mal absolu, mais des zones grises, subjectives. Le jeu ne juge jamais le joueur ; ce sont les habitants d’Albion qui le font, parfois bruyamment. Certaines décisions peuvent même transformer durablement le monde, comme le sort réservé à Dave, un jardinier maladroit devenu géant, dont le destin affectera aussi bien le paysage que l’économie locale.









Avec ce nouveau Fable, Playground Games cherche clairement à concilier respect de l’héritage et modernité. Le studio revendique son amour pour la licence et son désir de la faire découvrir à une nouvelle génération. Après des années à nous faire que des jeux de course, le pari est audacieux pour le studio britannique, mais totalement assumé. La sortie de Fable est désormais confirmée pour l’automne 2026 sur Xbox Series, PC et PS5.



















