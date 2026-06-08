Joy-Con Drift : Nintendo écope d’une amende record de 35 millions d’euros

C'est une décision historique qui vient de tomber pour Nintendo. En effet, après plusieurs années de polémique autour du célèbre problème de "Joy-Con Drift", la DGCCRF a annoncé ce 8 juin 2026 une amende de 35 millions d'euros à l'encontre de Nintendo of Europe pour pratique commerciale trompeuse. En fait, l'affaire remonte aux premières années de commercialisation de la Nintendo Switch première du nom, lancée en 2017. Rapidement, de nombreux joueurs ont signalé des dysfonctionnements sur les Joy-Con, les célèbres manettes détachables de la console. Ce phénomène, baptisé "drift", provoquait des mouvements fantômes, des commandes inversées ou encore des actions déclenchées sans aucune intervention du joueur, rendant parfois certains jeux quasiment injouables.









Suite à une plainte déposée par l'UFC-Que Choisir en 2020, le Service National des Enquêtes de la DGCCRF a ouvert une enquête afin de déterminer si Nintendo avait correctement informé ses clients de l'existence du problème. Les investigations ont finalement conclu que le constructeur japonais connaissait ces dysfonctionnements bien avant sa communication officielle et qu'il n'avait pas informé les consommateurs de manière suffisamment claire entre 2018 et 2023. Selon la DGCCRF, cette communication tardive aurait pu influencer le comportement des joueurs. Certains consommateurs auraient ainsi préféré racheter de nouvelles manettes plutôt que de contacter le service après-vente ou de faire valoir leurs droits à la réparation. Les conclusions de l'enquête ont été transmises au parquet de Nanterre en 2025. Une transaction pénale de 35 millions d'euros a ensuite été proposée à Nintendo of Europe, qui l'a acceptée. La société devra également publier un communiqué officiel sur son site français afin d'informer les consommateurs de cette décision.









Cette sanction constitue l'une des plus importantes jamais prononcées par la DGCCRF dans le secteur technologique. Elle vient conclure un dossier qui poursuit Nintendo depuis près d'une décennie et qui a largement contribué à ternir l'image de la Switch malgré le succès colossal de la console, écoulée à plus de 155 millions d'exemplaires dans le monde. Depuis 2023, Nintendo s'est engagé à réparer gratuitement les Joy-Con touchés par le drift, même lorsque la garantie légale est expirée. Les joueurs concernés peuvent toujours effectuer une demande directement auprès du service après-vente du constructeur. Cette annonce intervient d'ailleurs dans une période particulièrement chargée pour Nintendo sur le plan réglementaire européen. Alors que la firme prépare l'avenir avec la Switch 2, déjà adaptée à certaines nouvelles normes européennes comme le remplacement facilité de la batterie, elle doit désormais tourner définitivement la page de l'un des plus gros scandales matériels de l'histoire de la Switch première du nom.



