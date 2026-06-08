JeuxActuJeuxActu.com

Joy-Con Drift : Nintendo écope d’une amende record de 35 millions d’euros

Joy-Con Drift : Nintendo écope d’une amende record de 35 millions d’euros

C'est une décision historique qui vient de tomber pour Nintendo. En effet, après plusieurs années de polémique autour du célèbre problème de "Joy-Con Drift", la DGCCRF a annoncé ce 8 juin 2026 une amende de 35 millions d'euros à l'encontre de Nintendo of Europe pour pratique commerciale trompeuse. En fait, l'affaire remonte aux premières années de commercialisation de la Nintendo Switch première du nom, lancée en 2017. Rapidement, de nombreux joueurs ont signalé des dysfonctionnements sur les Joy-Con, les célèbres manettes détachables de la console. Ce phénomène, baptisé "drift", provoquait des mouvements fantômes, des commandes inversées ou encore des actions déclenchées sans aucune intervention du joueur, rendant parfois certains jeux quasiment injouables.

Nintendo

Suite à une plainte déposée par l'UFC-Que Choisir en 2020, le Service National des Enquêtes de la DGCCRF a ouvert une enquête afin de déterminer si Nintendo avait correctement informé ses clients de l'existence du problème. Les investigations ont finalement conclu que le constructeur japonais connaissait ces dysfonctionnements bien avant sa communication officielle et qu'il n'avait pas informé les consommateurs de manière suffisamment claire entre 2018 et 2023. Selon la DGCCRF, cette communication tardive aurait pu influencer le comportement des joueurs. Certains consommateurs auraient ainsi préféré racheter de nouvelles manettes plutôt que de contacter le service après-vente ou de faire valoir leurs droits à la réparation. Les conclusions de l'enquête ont été transmises au parquet de Nanterre en 2025. Une transaction pénale de 35 millions d'euros a ensuite été proposée à Nintendo of Europe, qui l'a acceptée. La société devra également publier un communiqué officiel sur son site français afin d'informer les consommateurs de cette décision.

Nintendo

Cette sanction constitue l'une des plus importantes jamais prononcées par la DGCCRF dans le secteur technologique. Elle vient conclure un dossier qui poursuit Nintendo depuis près d'une décennie et qui a largement contribué à ternir l'image de la Switch malgré le succès colossal de la console, écoulée à plus de 155 millions d'exemplaires dans le monde. Depuis 2023, Nintendo s'est engagé à réparer gratuitement les Joy-Con touchés par le drift, même lorsque la garantie légale est expirée. Les joueurs concernés peuvent toujours effectuer une demande directement auprès du service après-vente du constructeur. Cette annonce intervient d'ailleurs dans une période particulièrement chargée pour Nintendo sur le plan réglementaire européen. Alors que la firme prépare l'avenir avec la Switch 2, déjà adaptée à certaines nouvelles normes européennes comme le remplacement facilité de la batterie, elle doit désormais tourner définitivement la page de l'un des plus gros scandales matériels de l'histoire de la Switch première du nom.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 8 juin 2026
15:21


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Takashi Tezuka, l'éternal bras droit de Shigeru Miyamoto, quitte Nintendo après 42 ans de services C’est probablement l’une des figures les plus importantes de l’histoire de Nintendo qui s’apprête à tirer sa révérence : Takashi Tezuka quittera son poste d’Executive Officer le 26 juin 2026, après 42 ans passés chez Big N. 08/05/2026, 19:40
Star Fox de retour et un remake de Zelda Ocarina of Time en 2026 ? Les insiders balancent tout ! À en croire plusieurs sources concordantes, Nintendo préparerait le retour de Star Fox sur Nintendo Switch 2 cette année, et aurait prévu également un remake de Zelda Ocarina of Time, tous les deux pour 2026. 27/03/2026, 19:19

VIRTUAL BOY de Nintendo : de l’échec commercial en 1995 à la réédition historique en 2026, on compare les deux versions... 21/02/2026, 10:39
LEGO Zelda : le combat final d’Ocarina of Time se dévoile officiellement avec vidéo et images, son prix aussi 16/01/2026, 17:41
Malgré un lancement record, la Nintendo Switch 2 a déçu lors des ventes de Noël 09/01/2026, 09:41
BigBen condamné à verser 7 millions d'euros à Nintendo, après 15 ans d'une bataille judiciaire 19/12/2025, 10:48


Nintendo
Nintendo

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Nintendo Switch 2 : Paul Rudd ressort sa cartouche Super NES pour une pub ultra nostalgique
Nintendo Switch 2 : on a testé la console et on l'a même mini-unboxée Nintendo Switch 2 : on a testé la console (et tous ses jeux) et on l'a même mini-unboxée
Super Nintendo World : le parc s'offre une zone Donkey Kong Country, Shigeru Miy Super Nintendo World : le parc s'offre une zone Donkey Kong Country, Shigeru Miyamoto nous fait la visite
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News