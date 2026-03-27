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Star Fox de retour et un remake de Zelda Ocarina of Time en 2026 ? Les insiders balancent tout !

Star Fox de retour et un remake de Zelda Ocarina of Time en 2026 ? Les insiders balancent tout !

À en croire plusieurs sources concordantes, dont l’insider bien connu “Nate the Hate”, et corroboré par le site VGC, Nintendo préparerait le retour de Star Fox sur Nintendo Switch 2 cette année, et aurait prévu également un remake de Zelda Ocarina of Time, tous les deux pour 2026. Licence culte du catalogue Nintendo, Star Fox n'a pourtant jamais eu le même traitement que les autres licences maison, mais il semblerait que la firme de Kyoto soit enfin prête à lui redonner une chance. Et d'après les rumeurs qui circulent, Star Fox pourrrait même être dans les étals dès cet été, avec une annonce faite au mois d'avril. Selon Nate the Hate, ce nouveau Star Fox proposerait une formule décrite comme “classique”, autrement dit un retour aux fondamentaux de la série avec un gameplay plus direct, visuellement modernisé et enrichi d’un multijoueur en ligne. Une orientation qui, si elle se confirme, traduirait une volonté assez claire de capitaliser sur la nostalgie tout en testant la viabilité actuelle de la franchise auprès d’un public contemporain, près de 10 ans après Star Fox Zero, dernier épisode majeur resté relativement discret. Et avec l'annonce surprise de Fox McCloud que Nintendo a mis en avant dans la promo du film Super Mario Galaxy, on prend évidemment cette rumeur avec davantage de sérieux et de crédibilité.

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En parallèle, et c’est probablement là que la stratégie devient plus intéressante à décrypter, Nintendo ferait l’impasse sur un nouvel épisode 3D de Super Mario en 2026 (une absence notable quand on sait que Super Mario Odyssey remonte à 2017) pour décaler cette sortie à 2027, un choix qui peut surprendre à première vue, mais à la place, c’est un autre monument du catalogue Nintendo qui prendrait le relais : un remake ambitieux de Zelda Ocarina of Time, attendu pour la fin d’année 2026 afin d’accompagner les célébrations liées aux 40 ans de la licence Zelda. Ce projet de remake, qui dépasserait largement la simple remise à niveau opérée par la version Zelda Ocarina of Time 3D, pourrait ainsi servir de rampe de lancement à la sortie du film prévue en 2027. Sur le plan de la communication, Nintendo adopterait une approche relativement prudente, avec un Nintendo Direct majeur potentiellement repoussé à juin, tandis que des annonces plus modestes (qui concernent notamment Splatoon Raiders, Fire Emblem Fortune’s Weave ou encore des versions optimisées de Pikmin 4 et Xenoblade Chronicles 2) pourraient être distillées au fil des mois via les réseaux sociaux. Wait and see comme on dit.

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Cinéma et Jeux Vidéo


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 27 mars 2026
19:19


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