Forza Horizon 6 : on a roulé sur les terres du Japon, voici nos premières sensations

Mine de rien, en 2026, le studio Playground Games a une grosse pression sur les épaules. Car avant de lancer Fable plus tard dans l’année, Playground Games revient avec ce qui est de loin sa licence phare : Forza Horizon, installée depuis plus de 10 ans maintenant et qui s’est imposée comme une valeur sûre du jeu de course arcade en monde ouvert. Depuis plusieurs épisodes, la formule est connue de tout le monde, peut-être trop pour certains, mais quoiqu'il arrive, un nouveau Forza Horizon, ça fait toujours plaisir. Aussi, ce nouvel épisode était particulièrement attendu pour une raison simple : le Japon. On a pu y goûter pendant plusieurs heures et il est temps de vous transmettre notre ressenti.

Avec Forza Horizon 6, Playground Games emmène enfin sa licence au Japon, un cadre attendu depuis des années par les fans, et dès les premières minutes, difficile de ne pas être happé par la proposition tant le jeu maîtrise parfaitement son entrée en la matière. L’introduction, fidèle à ce que la série propose depuis plusieurs épisodes, enchaîne les séquences spectaculaires en faisant passer le joueur d’un véhicule à un autre, à travers différents environnements. Routes de montagne, zones rurales et premiers aperçus du côté citadin de Tokyo, le tout avec un sens du rythme et de la mise en scène toujours aussi efficace, même si l’effet de surprise, lui, s’est clairement atténué avec le temps. Une fois cette parenthèse terminée, le jeu revient rapidement à une structure bien connue, avec une progression qui passe par une série d’épreuves permettant d’accéder au festival Horizon, un schéma désormais très balisé qui donne immédiatement une sensation de déjà-vu, surtout pour celles et ceux qui suivent la licence depuis plusieurs années.







JAPAN ICHIBAN



Là où Forza Horizon 6 parvient en revanche à vraiment capter l’attention, c’est dans son utilisation du Japon comme terrain de jeu, car le dépaysement fonctionne immédiatement et constitue sans doute l’argument principal de cet épisode. La carte se montre particulièrement dense et variée, enchaînant sans rupture les routes sinueuses autour du Mont Fuji, des zones rurales plus calmes propices à la contemplation, et surtout une version de Tokyo qui s’impose comme l’un des environnements les plus ambitieux jamais proposés dans la série. La ville joue clairement sur une verticalité plus marquée, avec des autoroutes suspendues, de larges avenues idéales pour la vitesse pure et des ruelles beaucoup plus étroites qui obligent à une conduite plus précise, créant un vrai contraste dans les sensations et renouvelant légèrement le rythme des courses. Forza Horizon 6 va aussi tenter de redonner un peu de sens à son monde ouvert, en mettant davantage l’accent sur l’exploration plutôt que sur l’accumulation d’activités. L’introduction d’un système de brouillard de guerre, qui dévoile progressivement la carte au fil des trajets, change assez subtilement la manière d’aborder le jeu, en donnant une vraie impression de découverte là où les précédents opus pouvaient parfois donner le sentiment d’une carte surchargée d’icônes. Cette approche est renforcée par la multiplication de petites activités disséminées dans l’environnement, comme les “Time Attacks”, les courses de drag ou encore les voitures à débloquer directement dans le monde via des opportunités ponctuelles, autant d’éléments qui incitent à quitter l’itinéraire principal et à simplement rouler sans objectif précis. Le jeu pousse ainsi davantage à se comporter comme un explorateur que comme un simple compétiteur, une orientation plutôt bienvenue qui donne parfois l’impression de vivre un véritable road trip plus qu’une succession de courses.







ENTRE TRADITION ET MODERNITE (il paraît)





Pour autant, une fois la manette en main, le sentiment de déjà-joué revient assez vite, car la conduite reste extrêmement proche de ce que la série propose depuis plusieurs épisodes. Ce n'est pas forcément un défaut quand on découvre la série pour la première fois, mais si on est un adepte de Forza, on navigue en terrain très voire trop connu. Cela dit, on retrouve ce mélange très accessible entre arcade et sensations crédibles, avec une prise en main immédiate et un plaisir de jeu toujours aussi présent, que l’on cherche à enchaîner les virages proprement ou simplement à rouler à pleine vitesse sans trop se poser de questions. Quelques ajustements sont perceptibles, notamment dans les animations ou le sound design, mais ils relèvent davantage de l’affinage que d’une véritable évolution. Même les rares nouveautés, comme la possibilité de laisser l’IA conduire jusqu’à un événement, donnent une impression un peu étrange, car si elles apportent un certain confort, elles semblent aller à l’encontre de cette volonté affichée de valoriser l’exploration et le plaisir de conduire.





C’est finalement là que Forza Horizon 6 laisse une impression plus contrastée, car malgré toutes ses qualités évidentes, il peine à se renouveler en profondeur. La structure globale, la progression, les sensations de conduite, tout cela reste extrêmement proche des précédents épisodes, au point de donner le sentiment que la série évolue désormais par petites touches plutôt que par véritables changements. Cela ne rend pas le jeu moins bon, bien au contraire, puisqu’il reste immédiatement plaisant et parfaitement maîtrisé, mais cela limite aussi sa capacité à surprendre, surtout pour les joueurs habitués.









Sur le plan technique, en revanche, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, tant le jeu confirme une nouvelle fois le savoir-faire de Playground Games avec une réalisation solide, des environnements détaillés et une performance globale très propre, malgré quelques imperfections mineures observées sur cette version preview. Mais au-delà de cette maîtrise, une question commence à se poser assez naturellement : jusqu’où la formule peut-elle continuer ainsi sans réellement se réinventer ? Car si ce voyage au Japon est indéniablement réussi, avec des paysages marquants et une ambiance qui fonctionne immédiatement, il ne suffit pas totalement à masquer une impression de répétition qui s’installe doucement. Rendez-vous le mois prochain pour savoir si ce Forza Horizon 6 saura se renouveler sur la durée, même si ça reste plaisant à jouer.



