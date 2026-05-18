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Benoît Paire et Gilles Simon vont s’affronter sur un jeu en particulier à Roland-Garros

Benoît Paire et Gilles Simon vont s’affronter sur un jeu en particulier à Roland-Garros

Il y a encore quelques années, une affiche entre Benoît Paire et Gilles Simon à Roland-Garros aurait immédiatement évoqué un gros match sur terre battue. En 2026, le duel existera bien, mais dans une version totalement différente. Les deux anciens joueurs français seront en effet les capitaines de la phase finale des Roland-Garros eSeries by Renault, la plus grande compétition mondiale d’eTennis organisée par la Fédération Française de Tennis depuis 2018 autour du jeu Tennis Clash. Et selon le communiqué, cette édition 2026 a déjà battu des record, avec la présence de 561 000 joueurs issus de 221 territoires ont participé aux qualifications entre mars et avril, pour un total de près de 11,5 millions de matchs disputés sur le Court Philippe-Chatrier virtuel.

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La phase finale se déroulera les 22 et 23 mai dans l’auditorium du Tenniseum de Roland-Garros, pendant la journée caritative Yannick Noah, avec huit finalistes représentant huit nationalités différentes. On retrouvera notamment le champion en titre colombien Samuel Sanin Ortiz, alias “Sasmis”, qui tentera de conserver sa couronne après sa victoire l’an dernier. À ses côtés, plusieurs joueurs venus d’Israël, d’Indonésie, d’Italie, du Chili, de Roumanie, de Turquie ou encore d’Allemagne tenteront eux aussi de décrocher le trophée. Mais forcément, ce sont surtout les capitaines qui attirent l’attention cette année. D’un côté, Gilles Simon, ancien numéro 6 mondial et figure historique des Roland-Garros eSeries, qui connaît déjà parfaitement l’univers de la compétition après avoir participé à plusieurs éditions comme ambassadeur, commentateur ou capitaine. De l’autre côté, on retrouve Benoît Paire, ancien membre du Top 20 ATP, connu autant pour son talent que pour sa personnalité totalement imprévisible, qui rejoint cette édition avec l’envie assumée de s’amuser autant que de gagner. Et fidèle à lui-même, Paire n’a évidemment pas résisté à lancer quelques piques avant le tournoi : “On ne reculera devant rien, surtout pas face à Gilles !”

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Le vendredi 22 mai, les huit finalistes participeront à une phase préliminaire en format Swiss Stage afin de déterminer les équipes des deux capitaines. Puis, le samedi 23 mai, les formations de Paire et Simon s’affronteront dans une compétition collective avant le début du tableau individuel à double élimination. À la clé, il y aura un prize pool de 5 000€ réparti entre les deux finalistes, sachant que la finale sera diffusée en direct sur plusieurs plateformes internationales. En France, le tournoi sera retransmis de 11h à 14h sur France TV, tandis que l’international pourra suivre la compétition sur la chaîne YouTube officielle de Roland-Garros. Au Brésil, la diffusion passera même par Disney+ via ESPN. L’événement sera animé par Laure Valée, accompagnée notamment de Quento et de Benny, alias GP365, ancien numéro 1 mondial sur Tennis Clash. Vous savez tout.

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 18 mai 2026
19:01


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