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Forta Wireless : Trust décline son casque gaming phare PS5 en version sans fil, tout savoir !

Forta Wireless : Trust décline son casque gaming phare PS5 en version sans fil, tout savoir !

Trust vient d'annoncer le lancement de ses nouveaux casques gaming, dont le Forta Wireless, une version sans fil de son produit phare PS5, déjà reconnu pour son confort et sa qualité audio. Mais il mise cette fois-ci sur une liberté totale grâce à une connexion sans fil 2,4 GHz via un récepteur USB, qui promet une latence réduite et une précision optimale dans les moments critiques du jeu, tout en offrant aux joueurs la possibilité de bouger ou de s’installer comme bon leur semble sans se soucier des fils. Côté son, le Forta Wireless intègre des transducteurs de 50 mm et prend en charge l’audio 3D sur les jeux compatibles PS5, le but étant de proposer un rendu immersif, peu importe le jeu ou l'expérience, qu'elle soit solo ou multi. L’ergonomie n’est pas en reste avec un arceau ajustable, odes reillettes pivotantes et des coussinets épais pour le confort, sans oublier le microphone amovible et les commandes intégrées. Enfin, le casque se distingue aussi pour son autonomie annoncée jusqu’à 55 heures et la possibilité de continuer à jouer pendant la recharge via USB-C.

Disponible en plusieurs coloris, dont une édition exclusive pour Amazon, le Forta Wireless est proposé à 79,99€. Voici quelques images.

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 31 mars 2026
14:01


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