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Le Seigneur des Anneaux : deux jeux AAA chez Warhorse (Kingdom Come) et Crystal Dynamics (Tomb Raider)

Le Seigneur des Anneaux : deux jeux AAA chez Warhorse (Kingdom Come) et Crystal Dynamics (Tomb Raider)

La licence Le Seigneur des Anneaux semble plus que jamais prête à revenir par la grande porte au sein de la pop culture. Alors que le film The Hunt for Gollum (réalisé par Andy Serkis) se termine en post-production, il semblerait que deux jeux vidéo seraient en préparation chez deux gros studios bien connus des joueurs. Premier nom qui revient avec insistance, c'est Warhorse Studios, le studio derrière Kingdom Come Deliverance & et 2, qui travaillerait sur un RPG AAA en monde ouvert situé en Terre du Milieu. Une rumeur qui suscite un certain enthousiasme, tant Warhorse est reconnu pour son approche réaliste, systémique et exigeante du jeu de rôle. Transposée à l’univers de Tolkien, cette philosophie pourrait donner naissance à une expérience immersive inédite, centrée autant sur la crédibilité du monde que sur la progression du joueur.

Kingdom Come Deliverance 2

En parallèle, un second projet serait confié à Crystal Dynamics, connu pour la franchise Tomb Raider ainsi que Legacy of Kain. Le studio travaillerait sur une approche plus classique du jeu d’action-aventure, avec une forte composante narrative et cinématographique. Une orientation cohérente avec son savoir-faire, mais qui soulève aussi des interrogations, car après des années marquées par des restructurations et des changements d’éditeur (de Square Enix à Embracer Group), Crystal Dynamics doit encore prouver sa capacité à retrouver le niveau d’excellence de ses meilleures productions.

Crystal Dynamics

Ces deux projets auraient un point commun : ils s’inscrivent dans la volonté d’Embracer de capitaliser pleinement sur la licence Tolkien, acquise en 2022 via Middle-earth Enterprises. Le futur repositionnement du groupe sous le nom Fellowship Entertainment témoigne d’ailleurs de cette ambition de faire de la Terre du Milieu un pilier central de son catalogue. Reste que, pour l’heure, ces informations relèvent encore largement de la rumeur. Certaines sources évoquent un financement avoisinant les 100 millions de dollars, notamment via l’Abu Dhabi Investment Office, ainsi qu’un jeu d’action à la troisième personne inspiré de Hogwarts Legacy. Mais aucun des studios concernés n’a confirmé ces éléments, ce qui appelle à la prudence. Cela dit, dans un contexte où la licence cherche à se réinventer après plusieurs faux pas, ces projets pourraient marquer un véritable tournant. De toutes les façons, les gamers ne réclament que ça : le retour du Seigneur des Anneaux en jeux vidéo...

Divers Jeux Vidéo


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 31 mars 2026
16:25


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