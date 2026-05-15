Ghost of Yotei : c'est déjà la fin pour le mode multi "Legends", Sucker Punch s'explique

Le mode multijoueur de Ghost of Yotei semble déjà arrivé à la fin de sa vie, c'est du moins ce qui a été subrepticement évoqué par Sucker Punch dans un post PlayStation Blog ce vendredi 15 mai 2026, une décision qui a surpris et déçu une partie de la communauté. Le studio a en effet confirmé que la mise à jour The Raid constitue la dernière grande extension prévue pour le multi et vient conclure l’histoire des Yōtei Six, qui constituait le fil narratif principal de cette expérience coopérative. Les développeurs en ont profité pour remercier les joueurs pour leur engagement depuis le lancement du mode, et se disent contents de voir la communauté continuer à jouer et à profiter du contenu déjà disponible, même si aucun nouvel ajout d’envergure n’est désormais prévu.









Cet arrêt soudain intervient alors que le mode Legends n’est disponible que depuis le 11 mars dernier, il y a à peine deux mois donc, ce qui rend cette fin de support majeur particulièrement rapide aux yeux de certains joueurs. Est-ce le manque de joueurs qui a poussé Sucker Punch a arrêté les frais, ou le fait que le studio doit passer sur leur prochain jeu. Quoi qu'il en soit, cette décision tranche fortement avec ce qui avait été fait sur Ghost of Tsushima, dont le mode coopératif avait bénéficié de mises à jour régulières pendant environ un an et demi. De quoi frustrer la communauté et on la comprend...



