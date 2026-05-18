Where Winds Meet : bilan après 6 mois, une énorme feuille de route et un 2è gros DLC qui débarque !

Pour célébrer ses six mois d'existence, Where Winds Meet a décidé de faire le bilan et de montrer que le jeu va continuer à être enrichi de contenu dans les prochains mois encore. Nouvelle extension majeure, une tonne de contenu à venir, et une feuille de route qui confirme que le jeu veut s’installer dans la durée. La grande annonce du moment, c’est l’arrivée prochaine du 2ème DLC, intitulée Imperial Palace, prévue pour la fin du mois de mai. Cette extension va ouvrir une zone gigantesque, un palais impérial et ses environs qui vont s'étendre sur une surface colossale, ce qui va agrandir la map et apporter du contenu narratif en sus aussi. Les développeurs parlent en effet d'une nouvelle zone extrêmement dense, peuplée de milliers de PNJ et organisée autour de multiples factions qui vont se croiser.





Mais ce n'est pas tout évidemment, le studio chinois a aussi dévoilé une série de nouveautés qui vont arriver progressivement dans les prochains mois, à commencer par un système de Homesteads qui permettra enfin aux joueurs de construire leur propre refuge, de s’installer aussi, de cultiver des ressources et de créer une sorte de QG. Un système de compagnons est également en préparation, avec des alliés qui pourront accompagner le joueur et évoluer au fil du temps, en développant leur personnalité et leurs dialogues en fonction des aventures vécues ensemble. Côté gameplay, de nouvelles armes sont aussi prévues, dont les Gauntlets, un système de combat basé sur le corps-à-corps pur qui promet des affrontements beaucoup plus viscéraux et directs que les armes actuelles. Le contenu PvE va également s’étoffer avec des modes coopératifs à 5 joueurs, ainsi que des donjons d’exploration plus sombres et plus risqués, centrés sur la recherche de butin dans des environnements dangereux et fermés.





Enfin, le studio insiste aussi sur la quantité énorme de travail déjà réalisé depuis le lancement, avec plus d’une centaine de mises à jour et ajustements en seulement quelques mois, touchant aussi bien le système de progression que le matchmaking, le PvP ou encore l’expérience des nouveaux joueurs. Et surtout, Everstone affirme clairement vouloir continuer sur ce rythme, en promettant un flux constant de mises à jour, de nouveaux serveurs dans plusieurs régions du monde et une amélioration continue de l’équilibrage et des systèmes de jeu. Et pour un jeu tolament gratuit, c'est proprement hallucinant.



