Assassin’s Creed Black Flag Resynced : Ubisoft fait le point sur les nouveautés du remake, gameplay à l'appui

Révélé en grandes pompes il y a quelques semaines, Assassin’s Creed Black Flag Resynced est déjà de retour avec de nouvelles informations partagées par Ubisoft. C'est par le biais d'un long post sur son site officiel que des détails sur les nouveautés, et ce qui change par rapport au jeu d'origine, qui ont été partagés, un peu de la même manière de ce qui avait été fait avec Assassin's Creed Shadows. L'idée derrière cette prise de parole, c'est de prouver qu'il ne s'agit pas uniquement d'une refonte visuelle, mais que d'un point de vue gameplay, et même contenu, il faut s'attendre à quelques chamboulements. Parkour, furtivité, combat, tout a été repris de zéro avec les technologies récentes du moteur Anvil. L’idée n’est pas de trahir le jeu original, mais plutôt de le remettre au goût du jour sans casser ce qui faisait son charme. Allez, prenez votre souffle, il y a pas mal de choses à vous montrer.









Un parkour plus fluide

C’est probablement l’un des changements les plus visibles. Le parkour reste fidèle dans l’esprit, mais dans les faits, il gagne en fluidité et en réactivité. Edward bouge mieux, récupère plus vite après ses sauts, et enchaîne les mouvements sans cette petite lourdeur qu’on pouvait ressentir à l’époque. Ubisoft a clairement cherché à garder ce “flow” qui rend les déplacements satisfaisants. Du coup, quelques ajouts font la différence sans révolutionner la formule : une roulade pour garder la vitesse après une chute, des petits boosts de vitesse dans certaines transitions, des tyroliennes pour traverser les zones plus rapidement. Et bonne nouvelle pour les puristes : le parkour avancé revient, ce qui veut dire qu'on pourra exécuter des sauts manuels, et des mouvements plus libres. Ceux qui aiment maîtriser leurs trajectoires auront de quoi faire. Les autres pourront ignorer ces options sans problème.





La furtivité plus aboutie

Côté infiltration, Ubisoft fait évoluer la formule sans la bouleverser. Déjà, Edward peut s’accroupir quand il veut, ce qui n'était pas le cas en 2013 (ouais, dit comme ça, c'est une hérésie). Du coup, on peut vraiment gérer sa visibilité, surtout avec un système où la lumière (notamment la nuit) joue un rôle plus important. La vision d’aigle est toujours là, mais elle est complétée par un mode “Observation” qui permet de repérer objectifs et ennemis de façon plus naturelle.

Les outils, eux, restent les mêmes, à savoir la sarbacane (toujours aussi utile pour semer le chaos ou endormir discrètement), la bombe fumigène pour s’en sortir en urgence, le rope dart, qui gagne en importance et arrive plus tôt dans le jeu.

Bonne surprise également, les missions de filature sont beaucoup moins punitives. Avant, une petite erreur pouvait tout faire échouer. Ici, le jeu est plus tolérant. Sinon, les mécaniques classiques sont toujours là :

- se fondre dans la foule

- recruter des danseuses pour se cacher

- lancer de l’argent au sol pour créer une diversion

Un système de combat qui demande un peu plus de réflexion

Le combat abandonne en partie le côté très automatique du jeu original pour quelque chose de plus stratégique. On ne peut plus juste attendre et contrer en boucle. En fait, le cœur du système tourne autour des “takedowns”, qui sont des éliminations contextuelles déclenchées selon la situation, à savoir après une parade parfaite, en cassant la défense d’un ennemi, en utilisant l’environnement. Et justement, le décor joue un vrai rôle : murs, rebords, barils explosifs, tout peut servir désormais, il y a plus de physique dans le jeu.





Quelques nouvelles mécaniques viennent enrichir le tout :

- une esquive offensive qui récompense le bon timing

- des attaques lourdes, plus lentes mais plus efficaces



Selon l’arme utilisée, les sensations changent aussi, ce qui pousse à varier un peu plus son style.





Des ennemis moins passifs (enfin !)

Autre évolution intéressante : les ennemis s’adaptent. Si on répète toujours la même stratégie, ils vont finir par la contrer. Certains types d’ennemis (Brutes, Capitaines…) sont aussi plus coriaces et obligent à utiliser tout son arsenal : armes à feu, gadgets, esquives… Ça rend les combats plus vivants, mais aussi un peu plus exigeants, même si dans le fond, on reste avec les bases du jeu d'origine de 2013.



