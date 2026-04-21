Splatoon Raiders : l'épisode solo narratif de la série sortira cet été, nouvelles images de l'exclu Switch 2

Annoncé l'été dernier, Splatoon Raiders n'avait pas fait reparler de lui depuis, mais c'est désormais chose faite, puisque aujourd'hui, on a eu droit à une nouvelle vidéo de gameplay, mais surtout une date de sortie. Et c'est le 23 juillet 2026 que sortira le premier jeu Splatoon centré sur du solo et rien que su solo sur Nintendo Switch 2. Dans cette nouvelle vidéo explicative, on apprend qu'on incarne un mécano qui part explorer l’archipel Spirhalite, avec pour objectif de fouiller les îles, récupérer des trésors et survivre aux affrontements contre les Salmonoïdes, toujours présents dans cet univers. Le gameplay reste fidèle à l’identité de la série, avec les armes à encre, les déplacements rapides et les affrontements dynamiques. Mais tout est structuré différemment, avec une progression pensée autour de l’exploration et des missions plutôt que des matchs en arène.









Il y aura aussi une base offshore qui servira de hub entre les expéditions, et qui va permettre de gérer les améliorations, de préparer les sorties et de faire évoluer l’équipement. L’aspect personnalisation est également bien présent, que ce soit pour le personnage ou l’arsenal. Côté compagnons, Angie, Pasquale et Raimi, membres du groupe Tridenfer, sera présent pour pimenter l’aventure, sachant que l’un d’eux peut intervenir directement en mission sous forme de bot, afin d'apporter un soutien ponctuel. Ceci étant dit, le multijoueur n’est pas totalement écarté pour autant, avec notamment la possibilité de jouer jusqu’à quatre en ligne ou en local, mais l’expérience principale reste clairement orientée solo. Enfin, sachez que des amiibo dédiés à Tridenfer seront également disponibles au lancement, et qui pourront débloquer du contenu spécifique. Sortie programmée pour le 23 juillet 2026.















