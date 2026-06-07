Gears of War E-Day : Xbox mise gros dessus et veut ramener la licence à ses racines

S'il y avait un jeu capable d'incarner à lui seul l'année 2026 de Xbox, c'était bien Gears of War E-Day. Très attendu par les fans de la licence, le nouveau projet de The Coalition a eu droit à un traitement royal lors du Xbox Games Showcase 2026, puisque le jeu a ouvert et clôturé la keynote de Microsoft. Et puis Microsoft n'a pas seulement montré de nouvelles images, la firme a aussi confirmé que Gears of War E-Day restera une exclusivité Xbox et PC, malgré sa stratégie multiplateforme de plus en plus ouverte ces dernières années. Une décision qui témoigne de l'importance du projet pour la marque, qui voit dans ce nouvel épisode l'occasion de remettre l'une de ses licences historiques au centre du jeu.









D'ailleurs, plutôt que de poursuivre directement l'histoire avec un hypothétique Gears 6, The Coalition a choisi de revenir aux origines de la saga, et ce Gears of War E-Day nous plonge ainsi lors de l'Emergence Day, le jour où les Locustes ont émergé des profondeurs pour déclencher l'un des plus grands massacres de l'histoire de Sera. Le jeu suivra notamment Marcus Fenix et Dominic Santiago, plus jeunes forcément, alors qu'ils découvrent l'horreur de cette invasion soudaine, dans une aventure qui servira à la fois de récit fondateur pour la guerre contre les Locustes et pour la fraternité qui unit les deux personnages. L'action se déroulera principalement dans la ville de Kalona, un lieu que les développeurs considèrent presque comme un personnage à part entière. Car contrairement aux précédents épisodes qui multipliaient les environnements, The Coalition mise ici sur un seul et unique environnement, à savoir une ville vaste et entièrement connectée. Quartiers résidentiels, commerces, zones industrielles et rues ravagées par la guerre, tout cela composera un terrain de jeu pensé pour encourager différentes approches lors des affrontements.





Techniquement, Gears of War E-Day s'annonce comme un gros morceau aussi, sachant que le jeu a été développé sous Unreal Engine 5. Les développeurs promettent des environnements plus détaillés que jamais, un système de destruction largement amélioré, du ray tracing avancé, des animations retravaillées, des expressions faciales plus réalistes ainsi qu'une gestion particulièrement gore des dégâts infligés aux ennemis. Le tout avec une campagne visant les 60 images par seconde. Côté gameplay, The Coalition souhaite conserver l'identité de la série tout en modernisant sa formule. Les affrontements resteront basés sur le célèbre système de couverture qui a fait la réputation de la franchise, mais plusieurs nouveautés viendront enrichir les combats. Les joueurs pourront désormais glisser sous certains éléments du décor ou encore sauter pour exploiter davantage la verticalité des environnements. L'objectif est de retrouver les sensations des premiers Gears of War tout en offrant davantage de liberté et de dynamisme, avec ce côté aimanté qu'on a toujours apprécié quand il s'agit de coller les éléments du décor pour se planquer.









Le multijoueur ne sera évidemment pas oublié, et le PvP en 4v4 fera son retour avec des parties classées et des modes plus décontractés, tandis que le célèbre mode Horde bénéficiera d'une refonte importante. Baptisée "Horde Siege", cette nouvelle version introduira des objectifs plus ambitieux, des boss à l'échelle mondiale ainsi qu'un système de progression permettant d'améliorer son équipement et de personnaliser son escouade au fil des parties. Quatre classes seront proposées au lancement : Assaut, Tireur d'élite, Médecin et Éclaireur. Enfin, Microsoft a confirmé qu'une bêta ouverte du multijoueur sera organisée dès le 6 août prochain, tandis que les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate pourront quant à eux découvrir le jeu dès son lancement sans coût supplémentaire. Ah oui, dernier truc : la sortie de Gears of War E-Day est fixée au 6 octobre prochain. Ma foi, ça va arriver très vite tout ça...



