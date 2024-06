Gears of War E-Day : il s'agira d'une préquelle, Marcus rajeuni, Dom de retour

Parmi les innombrables jeux que Microsoft a déroulé lors de son Xbox Games Showcase, il y en a un qui était particulièrement attendu et qui avait déjà fait l'objet de rumeurs, à savoir Gears of War 6. Il faut dire que le dernier épisode en date remonte à 2019 et la série à commencer à décliner en matière de qualité, avec un gameplay qui a eu du mal à se renouveler et un semi open world intégré au chausse-pied il y a 5 ans. La question était donc restée en suspens, Marcus Fenix allait-il revenir, lui qui était vieillissant, que son fils n'avait pas son charisme et que les covers-TPS ont beaucoup évolué. La réponse est donc intervenue en fin de conférence avec l'officialisation de Gears of War E-Day, un épisode prévu sur PC et Xbox Series et dont la date de sortie n'a pas encore été révélée. Le gameplay non plus d'ailleur (même si l'on sait que le jeu est développé sous Unreal Engine 5), puisque le but était de confirmer son existence et de montrer aux fans de la licence que les développeurs les ont entendus.On est en effet parti sur une préquelle, au moment de l'Emergence Day, là où les Locust sont apparus pour la première fois. On aperçoit un Marcus Fenix rajeuni, sans sa barbe grisonnante et surtout accompagné de son éternel ami Dom, qui fait ainsi son grand retour. L'histoire va se dérouler 14 ans avant les événements du premier Gears of War. De quoi redonner goût et espoir face à une licence qui mérite sa vraie transformation. Si l'on est ravi de voir que le duo est de retour, on espère que le gameplay sera aussi innovant qu'il l'a été en 2006 lorsqu'elle a débarqué sur Xbox 360.

A noter que le trailer a été créé par Blur Studio qui a repris des éléments du trailer de lancement du premier Gears of War en 2006, avec des notes réorchestrées du « Mad World » de Gary Jules par le compositeur du jeu, Adam Lastiwka. Ça aussi, c'est pour faire vibrer notre corde nostalgique. Et ça fonctionne !