Final Fantasy VII Revelation officialisé : la fin du remake arrive en 2027, voici 2 vidéos à découvrir

Le Summer Game Fest 2026 a enfin levé le voile sur le chapitre final du remake de la trilogie FF7 avec l'officialisation de Final Fantasy VII Revelation. Non seulement on a eu droit à deux grosses vidéos (trailer + gameplay reveal), mais Square Enix a aussi confirmé sa date de sortie, programmée pour le printemps 2027. Et forcément, cette révélation n'a pas manqué de faire réagir les internautes et les fans de la série aussi, parce qu'elle marque l’aboutissement de la trilogie entamée avec Final Fantasy VII Remake Intergrade en 2020, puis poursuivie avec Final Fantasy VII Rebirth en 2024. Un dernier volet qui promet de conclure le voyage de Cloud et de ses compagnons face à la menace de Séphiroth et du météore, dans une course contre la destruction de la planète.





Dans ce chapitre intitulé Revelation, les héros embarquent à bord de l’aéronef Highwind pour explorer un monde désormais entièrement ouvert. L’exploration prend une nouvelle dimension avec la possibilité de voyager librement, de sauter en parachute vers n’importe quelle zone, et de décider de l’ordre dans lequel affronter les menaces qui frappent la planète. Le système de combat hybride de combat, déjà au cœur de la trilogie, revient ici affiné et enrichi. On pourra en effet passer du mode temps réel au mode tactique, tout en introduisant de nouveaux personnages jouables comme Vincent Valentine et Cid Highwind, qui dispose chacun de mécaniques propres. Une nouvelle fonctionnalité baptisée “FITS” vient également enrichir la personnalisation, avec des tenues inspirées des jobs classiques de la série (Mage noir, Guerrier, etc.), qui permettent de débloquer des compétences spécifiques et d'ouvrir la voie à des styles de jeu plus variés.





Prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, Final Fantasy VII Revelation s’annonce comme la conclusion de l’un des événements majeurs du RPG moderne attendu pour 2027. Espérons qu'il soit plus convaincant que Rebirth...

































