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Crimson Desert : et de 6 millions de copies vendues, la suite arrive !

Crimson Desert : et de 6 millions de copies vendues, la suite arrive !

Crimson Desert continue tranquillement sa route, même si l'effet de nouveauté commence forcément à s'estomper. Après avoir créé la surprise en dépassant les 5 millions d'exemplaires vendus en moins d'un mois, le jeu de Pearl Abyss vient désormais de franchir le cap des 6 millions de ventes dans le monde en l'espace de 12 semaines, soit un peu moins de 2 mois. Un chiffre qui confirme son statut de l'un des plus gros succès de cette première moitié d'année 2026. Concrètement, cela représente un million d'exemplaires supplémentaires écoulés depuis la mi-avril. Evidemment, la progression est moins spectaculaire qu'au moment du lancement, mais c'est une évolution tout à fait normale pour un jeu solo de cette envergure, surtout lorsqu'aucune grosse promotion ou extension n'est encore venue relancer la machine. Cela dit, l'engouement autour du jeu reste réel, puisque sur Steam, Crimson Desert rassemble encore aujourd'hui environ 28 000 joueurs simultanés en moyenne, ce qui est un score particulièrement solide près de trois mois après sa sortie. Peu de nouvelles licences peuvent se vanter de maintenir un tel niveau d'activité aussi longtemps après leur lancement.

Crimson Desert

De son côté, Pearl Abyss ne compte visiblement pas lever le pied. Plusieurs mises à jour sont déjà prévues dans les prochains mois avec de nouveaux contenus, des améliorations de confort, l'arrivée du cross-save entre PC, PS5 et Xbox Series, ainsi qu'une refonte de certains aspects narratifs afin de rendre le voyage de Kliff plus convaincant. Et puis il y a surtout ce fameux DLC, actuellement en développement, mais le studio reste encore discret sur son contenu.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 11 juin 2026
10:08


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Crimson Desert

Jeu : Action/RPG
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
19 Mar 2026
19 Mar 2026
19 Mar 2026

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